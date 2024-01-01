معجزة ربانية.. وصفة طبيعية جبارة للتخلص من تساقط الشعر وانبات شعر الفراغات في أسبوعين فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر تاج لكل إمرأة، فدائما ما تحرص النساء على الإعتناء به من أجل الحصول على شعر صحي وقوي، ورغم اهتمام فئة كبيرة من النساء بشعرها إلا أنها تعاني من التساقط الذي يعد من الأمور المزعجة لها، وقد يصف بعض الأطباء العقاقير الطبية لعلاج تساقط الشعر لكنها قد تترك آثارا سلبية على الشعر لذلك تفضل السيدات استخدام الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة مذهلة عند المداومة عليها.

وصفة الثوم

وصفة الثوم من الوصفات التي اعتاد عليها فئة كبيرة من النساء حيث أثبتت التجارب أنها فعالة لعلاج تساقط الشعر، كما أنها من الطرق السهلة والبسيطة التي لا تحتاج لمكونات معقدة فلا تحتاج إلا فصوص الثوم ولكي تحصلي على نتيجة فعالة قومي بالخطوات الأتية:

قومي بتحضير كمية مناسبة من فصوص الثوم على حسب فراغات الشعر ثم قومي بهرسها أو تقطعيها شرائح.

ضعي الثوم على أماكن الفراغات مع تدليك فروة الشعر جيدا.

تترك فصوص الثوم المهروسة على فروة الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالشامبو عدة مرات للتخلص من رائحة الثوم النفاذة أو قومي بمزج كمية مناسبة من القهوة مع الماء الدافئ وقومي بوضع خليط القهوة على الشعر مكان وضع الثوم حيث تعمل القهوة على التخلص من رائحة الثوم فضلا على ذلك تساعد على تغذية فروة الشعر.

لكي تحصلي على أفضل النتائج كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد الثوم للشعر

يقوم الثوم بدور فعال في تعزيز صحة فروة الشعر وتقوية البصيلات نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل فيتامين سي وفيتامين B6 وبعض المعادن الأخرى التي تحسن من الدورة الدموية المغذية للشعر مثل السيلينيوم والمنجنيز، لذلك أوصى خبراء التجميل بإدراج الثوم في النظام الغذائي إما عن طريق تناوله أو يتم إضافته أثناء تحضير الوجبات، إلى جانب ذلك يقلل الثوم من فرصة إصابة الشعر بالفطريات والبكتيريا يرجع ذلك نتيجة محتواه العالي من مواد مضادة للجراثيم والبكتيريا ويساعد في تهدئة فروة الشعر الناتجة عن القشرة.