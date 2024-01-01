بدون أدوية... هيئة الدواء تقدم نصائح سحرية للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة بين عدد كبير من المواطنين على اختلاف أعمارهم،وقد لا يعرف الكثيرون أنهم مصابون به، لكن تأثيره على جسمك يمكن أن يهدد حياتك بمرور الوقت إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه، إلى جانب ذلك تغييرات نمط الحياة تؤدي دورًا مهمًا في علاج ارتفاع ضغط الدم. ومن شأن التحكم في ضغط الدم عن طريق اتباع نمط حياة صحي أن يجنبك الحاجة إلى الأدوية أو يؤخر حاجتك إليها، لذا قدمت هيئة الدواء المصرية، عددا من النصائح الغذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع حرصا على صحتهم.

ارتفاع ضغط الدم

هي مشكلة تحدث نتيجة تعرض المريض لضغط مستمر على جدران الشرايين على المدى الطويل وزيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية، الأمر الذي يؤدي الإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل فشل القلب والكلى والسكتة الدماغية، ويعد من الأمراض الخطيرة لأنه عادة ما يوجد لديه أعراض ويتم تشخيصه من خلال قراءة قياسات ضغط الدم.

نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع

اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك من خلال اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الورقية خاصة السبانخ والتقليل من الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالكوليسترول حيث الأنظمة الغذائية الصحية تساعد في السيطرة على ضغط الدم.

تجنب تناول المشروبات الغازية والسكريات والاعتماد على الوجبات الغنية بالألياف مثل الشوفان والخبز الأسمر.

تؤثر أنظمة الغذاء التي تحتوي على البوتاسيوم بشكل كبير في تنظيم ضغط الدم مثل الموز والتمر والمشمش.

من الأفضل عدم الإفراط في تناول مشروب العرقسوس لأن ذلك يسبب ارتفاع ضغط الدم.

تجنب الجبن التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والاعتماد على تناول الألبان خالية / كاملة الدسم.

التركيز على الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك وزيت الزيتون وتقليل كمية الملح المستخدمة في الطعام، وتجنب الإفراط في المخللات والوجبات المحفوظة بالملح.

تعليمات قبل قياس ضغط الدم