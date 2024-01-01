كعب رجلك هيبقى ناعم زي الحرير.. وصفة جبارة للتخلص نهائيا من تشققات القدمين من أول استخدام مهما كان شكلها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -مشكلة الأقدام الجافة والمتشققة من الأمور المزعجة التي تعاني منها السيدات والفتيات فهي بمثابة الكابوس لديهم لأنها تعرضهم للإحراح في كثير من الأوقات، وتؤدي ذلك إلى فقدان شعور الثقة بالنفس وعدم الإحساس بالراحة، لذلك تقوم الكثير منهن بمحاولات عديدة لإيجاد أفضل الطرق للتخلص من تلك المشكلة، حيث يوصي خبراء التجميل باستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة، وتعد وصفة خليط الليمون والملح من ضمن الوصفات المجربة والفعالة التي تعالج تشققات القدمين، وفيما يلي نوضح لكم طريقة استخدام خليط الليمون والملح لتشققات القدمين.

خليط الليمون والملح والجلسرين وماء الورد

وتعد التشققات علامة على قلة الاهتمام بجسمك ومن المعروف أن جلد القدمين معرض دائما للجفاف حيث لا توجد غدد زيتية، لذلك فالأقدام تحتاج إلى رعاية واهتمام بصفة مستمرة لذلك إذا كنتي تريدي التخلص من هذه المشكلة عليكي باتباع الخطوات التالية:

المكونات

2 لتر من الدافئ

2 ملعقة كبيرة ملح

3 ملعقة كبيرة عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة الإستخدام

في وعاء عميق نقوم بوضع الماء الدافئ مع الملح ونقلب حتى ذوبان الملح

في وعاء آخر نخلط كل من عصير الليمون مع الجلسرين وماء الورد جميعا مع التقليب جيدا.

في وعاء آخر نخلط كل من عصير الليمون مع الجلسرين وماء الورد جميعا مع التقليب جيدا. نقوم بوضع نصف كمية خليط المكونات السابقة في الماء

ثم انقعي قدميك في هذا الخليط لمدة 15-20 دقيقة فى هذا الماء.

ثم انقعي قدميك في هذا الخليط لمدة 15-20 دقيقة فى هذا الماء. يتم تنشيف قدميكي جيدا، ثم افركي كعبك وجوانب القدمين باستخدام الحجر أو جهاز تنظيف القدمين.

ضع المزيج المتبقي على الكعوب المتشققة، مع ارتداء زوج من الجوارب وتركه طوال الليل، ثم يغسل صباحا بالماء الفاتر.

الملح والماء الدافئ

المكونات

2 لتر ماء دافئ

3 ملح ملعقة ملح

ملعقة كبيرة فازلين

2 ملعقة من عصير الليمون

طريقة الإستخدام