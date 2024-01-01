مرطب قوي وفعال.. جل الخيار الطبيعي الحل الأمثل لعلاج جميع مشكلات البشرة والنتيجة مضمونة 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتعرض البشرة دائما إلى عوامل خارجية تؤثر عليها بشكل سلبي، لذلك تقوم الكثير منهن بالبحث عن أفضل الطرق التي يمكن اتباعها من أجل التخلص من مشكلات البشرة الاي قد يكون سببها عادة، إهمال العناية بالبشرة من حيث الترطيب والتقشير والوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة، لذلك قدمت الدكتورة دعاء محمد خبيرة التجميل، جل الخيار الطبيعي لعلاج جميع مشكلات البشرة حيث يعد من أكثر الماسكات شيوعا بالعناية بالبشرة ويرجع ذلك لما يحتويه من مكونات وعناصر تفيد البشرة.

طريقة استخدام جل الصبار على البشرة

المكونات

ثمرة خيار

ملعقة كبيرة جل صبار طبيعي

طريقة الاستخدام

نقوم بتحضير الخيار بعد تنظيفه جيدا بالماء ثم يتم بشره جيدا بالمبشرة.

يتم تصفية بشر الخيار ونأخذ الماء الناتج ونصفيه مرة أخرى.

في بولة عميقة نضع بها جل الصبار، ثم نضيف له عصير الخيار المصفى تدريجيا مع التقليب المستمر والسريع حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوام جل أخضر اللون ومتجانس.

نقوم بوضع الجل فى علبة صغيرة محكمة الغلق، ثم يتم حفظها فى الثلاجة لحين الاستخدام وصلاحيته أسبوع.

قبل تطبيق جل الخيار الطبيعي يفضل غسل الوجه بالماء الفاتر حيث يساعد ذلك على تفتيح المسام.

بعد ذلك نقوم بفرد طبقة رقيقة منه على البشرة ومنطقة حول العينين ثم يترك لمدة 15 دقيقة.

يتم غسل الوجه بعدها بالماء الفاتر مع تجفيفه جيدا ثم ندهن الوجه بطبقة من كريم المرطب الخاص بك.

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة