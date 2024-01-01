النتيجة مذهلة لن تصدقها.. اشرب مغلي أوراق الغار قبل النوم وبعد 7 أيام فقط اتفرج ما يحدث لجسمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورق الغار ‏هو أحد التوابل المستخدمة في تحضير العديد من الوصفات حيث يضيف نكهة مميزة لمذاق الطعام، ‏كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم مثل فيتامين A وفيتامين سي وبعض المعادن الأخرى مثل الكالسيوم والزنك والحديد ‏والمغنيسيوم، فضلا على ذلك يحتوي على مضادات الأكسدة وبعض المركبات النباتات، لذلك فهو يستخدم في علاج العديد من المشاكل الصحية، ولا يقتصر عمل ورق الغار فقط على استخدامه كنوع من أنواع التوابل بل يمتد دوره خارج نطاق المطبخ فهو أحد المشروبات العظيمة التي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار

ورق الغار يطلق عليه أيضا في بعض الدول الأخرى إكليل الرمان، ويمكن إعداد مشروب ورق الغار كالتالي حتى يتم تناوله على الريق يوميا والحصول على الفوائد الموجودة داخله وهذه الطريقة هي:

يتم تحضير بعض أوراق ورق الغار.

في وعاء عميق على نار متوسطة نضع كوب من الماء ‏ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نضيف له بعض أوراق الغار حتى يغلي.

يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي على هذا المشروب ثم يتم تناوله على الريق يوميا في الصباح.

فوائد تناول مشروب ورق الغار

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بشرب شاي ورق الغار يوميا في الصباح الباكر لفوائده المتعددة والتي تشمل ما يلي: