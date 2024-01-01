أقوى مليون مرة من إبرة أنسولين.. أعشاب سحرية تُخفض السكر التراكمي في الدم بشكل طبيعى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مستمر من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، والتي قد ينتج عنها الضرر للعين، والقلب، والكلى، والأعصاب، لذا فإنه لا بد من استخدام الأدوية التي تخفض من سكر الدم، لكن هناك علاجات تكميلية مثل الأعشاب والمكملات الغذائية التي قد تكون مفيدة في مرض السكري، حيث تقلل عند البعض من أعراض مرض السكري وتقلل من خطر حدوث مضاعفات عند استخدامه مع العلاج التقليدي، فإذا كنت مصابًا بهذا المرض إليك أفضل الأعشاب التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي.

القرفة

القرفة واحدة من التوابل اللذيذة المميزة في مذاقها التي يتم استخراجها من لحاء الشجر، حيث أثبتت دراسة حديثة أن تناول نصف ملعقة صغيرة من القرفة قد تخفض مستويات الجلوكوز في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل كبير عند الأشخاص المصابين بداء السكري.

الحلبة

الحلبة أحد المكونات التي أثبتت الدراسات فعاليتها في محاربة مرض السكري، لذلك ينصح الخبراء مرضى السكري بضرورة دمج الحلبة في وجباتهم، حيث أنها لها القدرة على تعزيز تحمل الجلوكوز ومن ثم خفض مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الألياف الموجودة فيها على إبطاء امتصاص السكريات والكربوهيدرات.

الزنجبيل

الزنجبيل هو عشب طبيعي تم استخدامه منذ آلاف السنين، لعلاج الأمراض الالتهابية والجهاز الهضمي، فضلا على ذلك تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للسكري ومضادات الأكسدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الكركم

الكركم من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات والتي تقوم بدورها في تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل آثار المرض، فالكركم له خصائص استثنائية ويمكن للمرء أن يحسن صحة أعضائه وكذلك وظائفه من خلال استهلاك الكركم.

الصبار

يحتوي الصبار على مركبات مثل الليكتين والمانان والأنثراكينون، كل هذه المكونات تجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، حيث أثبتت تجربة عشوائية أن مستخلصات الصبار تعمل على تحسين حالة الجلوكوز والدهون.

أوراق الكاري

قد تساعد أوراق الكاري العطرية أيضًا في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث تحتوي هذه العشبة على العديد من المعادن التي تدعم الحفاظ على مستوى متوازن من الجلوكوز في الدم.