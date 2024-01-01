هيخلي صحتك زي الحديد.. فوائد خارقة لعصير البقدونس ستجعلك تتناوله يومياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقدونس واحدا من الخضروات الأساسية في المطبخ التي لا يمكن الاستغناء عنها عند تحضير العديد من الوجبات حيث النكهة المميزة التي يضيفها لمذاق الأطعمة، فضلا على ذلك يعد من أفضل أنواع الخضار الذي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، والجدير بالذكر أن البقدونس يستخدم في تحضير السلطة، أو في تزيين بعض الأطعمة من المشويات، أو يتم دمجه مع بعض الفواكه أو مع خضروات أخرى، أو شربه كعصير بدون إضافات، لذلك نقدم لكم اليوم فوائد عصير البقدونس.
فوائد عصير البقدونس
- تقوية الجهاز المناعي: بفضل محتوى عصير البقدونس العالي من الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، والمعادن؛ كالكالسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، تساعد على مقاومة الجسم للأمراض المختلفة والأجسام الغريبة الأمر الذي يحفز من تعزيز مناعة الجسم.
- يقلل من الإجهاد التأكسدي في جسمك وقد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، نظرا لاحتوائه على مواد ومركبات نباتية لها تأثيرات مضادة للسرطان.
- ترطيب الجسم: عصير البقدونس غني جداً بالماء حيث يتكون بشكلٍ أساسي من الماء، الأمر الذي يُساعد على زيادة ترطيب الجسم، والذي يقوم بدوره في تنظيم ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وتحسين وظائف الدماغ، وتوصيل العناصر الغذائية في الجسم، وطرح الفضلات، وتعزيز صحة الكلى.
- مصدر لمضادات الأكسدة: يحتوي البقدونس على العديد من مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تفيد صحتك، مثل الفلافونويد، والكاروتينات وهي مركبات تمنع تلف الخلايا من جزيئات تسمى الجذور الحرة، إذ يحتاج جسمك إلى توازن صحي بين مضادات الأكسدة والجذور الحرة للحفاظ على الصحة المثلى.
- خفض ضغط الدم: يحتوي عصير البقدونس على مركبات الفيتوكيميكال التي قد تساهم في تقليل ضغط الدم.
- عصير البقدونس يدعم صحة العظام: حيث تحتاج عظامك إلى فيتامينات ومعادن معينة بكميات متفاوتة لتبقى صحية وقوية، والبقدونس مليء بفيتامين K – وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العظام.