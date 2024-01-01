هيخلي صحتك زي الحديد.. فوائد خارقة لعصير البقدونس ستجعلك تتناوله يومياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقدونس واحدا من الخضروات الأساسية في المطبخ التي لا يمكن الاستغناء عنها عند تحضير العديد من الوجبات حيث النكهة المميزة التي يضيفها لمذاق الأطعمة، فضلا على ذلك يعد من أفضل أنواع الخضار الذي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، والجدير بالذكر أن البقدونس يستخدم في تحضير السلطة، أو في تزيين بعض الأطعمة من المشويات، أو يتم دمجه مع بعض الفواكه أو مع خضروات أخرى، أو شربه كعصير بدون إضافات، لذلك نقدم لكم اليوم فوائد عصير البقدونس.

فوائد عصير البقدونس