معجزة ربانية لجسمك لن تتخلى عنها أبدًا.. فوائد سحرية لتناول القرنفل على الريق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل، واحدا من أنواع التوابل المميزة في مذاقها، المستخدمة في إعداد وجبات متنوعة، فهو لا يحسن نكهة الطعام فحسب، بل يزيد أيضا من قيمتها الغذائية، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين هـ وفيتامين ج وحمض الفوليك والريبوفلافين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، لذلك يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية منها محاربة الإصابة بالأمراض البكتيرية المختلفة، ويعزز المناعة ويقويها، فاليوم نقدم لكم فوائد سحرية لتناول القرنفل على الريق.
كيف يمكن استخدام القرنفل على الريق؟
هناك عدة طرق يمكن من خلالها استخدام القرنفل سواء على شكل الأزهار المجففة أو القرنفل المطحون، كما تستطيع تحضير شاي القرنفل من خلال: قم بطحن ملعقة كبيرة من القرنفل. قم بإضافة القرنفل المطحون إلى الماء المغلي واتركه لمدة 3-4 دقائق، ثم يتم تناوله.
فوائد القرنفل
- يساهم القرنفل في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأيضا أمراض السرطان، وذلك نظرا لقدرتة على محاربة الجذور الحرة ويمنع من تراكمها، فضلا على ذلك يثبط من نمو الخلايا السرطانية.
- يحتوي القرنفل على مجموعة متنوعة من الخصائص التي تساعد في تقليل المخاط والبلغم مما يسهم بفاعلية في حل بعض مشكلات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والحساسية.
- يساعد القرنفل أيضا في زيادة عمل وكفاءة الكبد خاصة إذا تم تناوله على الريق، وذلك بفضل محتواه العالي على مادة “اليوجينول” والتي تقوم بدورها في تقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وأيضا تشمع الكبد، ومن ثم يحسن من وظائف الكبد.
- للقرنفل دور فعال في تحسين رائحة الفم والأسنان كما يساهم في الحد من الإصابة بتسوس الأسنان وتكون البكتيريا الضارة في الفم.
- يقوى القرنفل من صحة الجهاز الهضمي حيث يعمل على تقليل خطر الإصابة بتقرحات المعدة، وذلك بفعل احتوائه على زيت يزيد من سماكة مخاط المعدة، وبالتالي يحمي بطانتها من الإصابة بأي نوع من القرحات.
- يعمل القرنفل على تعزيز صحة مناعة الجسم لمواجهة الأمراض، نظرا لاحتوائه على على نسبة عالية من فيتامين C.
- يستخدم القرنفل كمسكن لتخفيف حدة آلام الأسنان لدى من يعانون من تلك المشكلة المزعجة، من خلال مضغه، أو وضع حباته على مصدر الألم بشكل مباشر.
- يساعد القرنفل في تحسين إفراز الأنسولين، ما يقلل فرص الإصابة بداء السكري حيث يحتوي على مركب رئيسي يسمى “Nigericin”، والذي يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.