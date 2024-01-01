"فاتك كتير وأنت متعرفش"...تعرف على نتائج أخر الدراسات الخاصة بتناول الشاي الأخضر في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الشاي من المشروبات الشهيرة لكثير من الشعوب وخاصة الشعوب العربية ومصر على رأسهم، حيث أنه من الممكن أن يكون تناوله لبعض الأشخاص إدمان في بداية ونهاية اليوم ولكن هناك العديد من الأضرار التي يتسبب الشاي في حدوثها نتيجة لكثرة تناوله، ويكون التأثير هذا على أنشطة الجسم والجهاز الهضمي بالأخص ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.

تناول الشاي