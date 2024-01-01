"فاتك كتير وأنت متعرفش"...تعرف على نتائج أخر الدراسات الخاصة بتناول الشاي الأخضر في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الشاي من المشروبات الشهيرة لكثير من الشعوب وخاصة الشعوب العربية ومصر على رأسهم، حيث أنه من الممكن أن يكون تناوله لبعض الأشخاص إدمان في بداية ونهاية اليوم ولكن هناك العديد من الأضرار التي يتسبب الشاي في حدوثها نتيجة لكثرة تناوله، ويكون التأثير هذا على أنشطة الجسم والجهاز الهضمي بالأخص ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.
تناول الشاي
هناك العديد من الفوائد التي لا بد أن نعرفها في بداية الأمر عن تناول الشاي وأهميته لصحة الإنسان ومنها استخدامه في علاج مرض الضغط العالي، ولكن مع تقدم العلم والتكنولوجيا والأبحاث والدراسات تم إكتشاف دراسة جديدة تكشف خطأ في تناول الشاي لكثير من الأشخاص ومنها التالي:
- أولا- الشاي الهالي من السكر أو أي مواد محلية يكون أكثر فائدة من أي شاي أخر.
- ثانيا- الشاي بدون سكر يساعد على تقليل خطر الإصابة بعديد من الأمراض ومنها مرض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.
- ثالثا- يساعد الشاي بدون سكر على علاج مشكلات عمليات التمثيل الغذائي.
- رابعا- يعمل على خفض نسبة حدوث هشاشة العظام لدي كبار السن والكثير من الوظائف الادراكية.
- خامسا- يجب تناول كميات مناسبة من الشاي طابقا للعمر حتي لا تؤثر بشكل سلبي على الجسم.
- سادسا- وحدوث أي مشاكل ضارة على الجسد يكون السبب الرئيسي لها هو المحليات والسكر المضاف للشاي.
- سابعا- في حالة تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم يساهم هذا بشكل كبير في انخفاض معدل الإصابة بسرطان البروستاتا والرحم والجلطة في القلب والأوعية الدموية.