بأرخص سعر .. أشهر وأرخص سيارة ألمانية في السوق المحلي بسعر جنان وفي المتناول لمحدودي الدخل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هي سيارة أوبل فيكترا، وهي سيارة ألمانية الصنع تتمتع بالعديد من المواصفات المميزة، والتي جعلتها من أكثر السيارات مبيعاً في السوق المصري، خاصةً بين محدودي الدخل، هذا وأعلنت الحكومة المصرية عن توفير هذه السيارة للمواطنين المصريين بمقابل مادي بسيط وفي متناول جميع المواطنين الذين يريدون أن يملكوا سيارة من هذا النوع، وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم الشروط المطلوبه التي أعلنتها الحكومة عن توفير هذه السيارة للمواطنين.

مواصفات سيارة أوبل فيكترا