بأرخص سعر .. أشهر وأرخص سيارة ألمانية في السوق المحلي بسعر جنان وفي المتناول لمحدودي الدخل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هي سيارة أوبل فيكترا، وهي سيارة ألمانية الصنع تتمتع بالعديد من المواصفات المميزة، والتي جعلتها من أكثر السيارات مبيعاً في السوق المصري، خاصةً بين محدودي الدخل، هذا وأعلنت الحكومة المصرية عن توفير هذه السيارة للمواطنين المصريين بمقابل مادي بسيط وفي متناول جميع المواطنين الذين يريدون أن يملكوا سيارة من هذا النوع، وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم الشروط المطلوبه التي أعلنتها الحكومة عن توفير هذه السيارة للمواطنين.
مواصفات سيارة أوبل فيكترا
- تتوفر بمحركين، الأول بسعة 1400 سي سي بقوة 74 حصان، والثاني بسعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان.
- تتوفر بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.
- تتميز بتصميمها الأنيق ومساحة المقصورة الواسعة.
- تتمتع بكفاءة استهلاك وقود جيدة.
- تتميز بأسعارها المعقولة مقارنةً بالسيارات الألمانية الأخرى.
- يمكن جلوس خمسة أفراد في السيارة.
- يمكن شراء السيارة من السوق المحلي بسعر 130 ألف جنيه أول أقل ويعود ذلك إلى مدى ذكاء المشتري وقدرته على الحصول عليها بأقل من هذا السعر حيث يمكن التفاوض في هذا السعر والوصول إلى سعر مناسب.
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إن وصول سيارة أوبل فيكترا في الأسواق من أكثر الأشياء التي نالت على إعجاب الكثير، وذلك لما تتمتع به من مميزات كثيرة ورائعة حيث يكفي أنها صناعة ألمانية وهذا يعني التقدم من حيث التركيب والإمكانيات والقدرة على القيادة في شتى الظروف والأماكن، فهي المنجزة التي يتم الاستعانة بها لإنهاء كافة حاجاتهم.