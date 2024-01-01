تليفونك وقع في المية مايهمكش .. حيلة جهنمية لاسترجاع الهاتف بعد سقوطه بالماء وفي أقل من دقيقتين جربها وهتدعيلي

هيرجع الهاتف جديد في أقل من دقيقتين بعد سقوطه في الماء

توجد بعض الطرق لإصلاح الهاتف التي يجب التعرف عليها عندما يتم وقوع الهاتف في الماء وسوف نوضح تلك الطرق التي يتم من خلالها إصلاح الهاتف من خلال النقاط التالية.

أولا نقوم بإخراج الهاتف من الماء بصورة سريعة.

ثم بعد ذلك نقوم بفتح الهاتف وإخراج الخط منه ثم نحضر قطنة كبيرة أو مناديل ثم نقوم بوضع تلك القطنة على الهاتف.

ثم بعد ذلك نحضر طبق مليء بالأرز ثم نقوم بوضع الهاتف به ونتركه حتى يمتص الماء الموجود بالهاتف.

ثم نحضر المكنسة الكهربائية ونقوم بشفط المياه من السماعات ومن مكان الشاحن.

نحضر الكحول ونقوم بغمسة في قطنة ثم نقوم بمسح الهاتف به.

نصائح يجب تجنبها عند سقوط الهاتف في الماء

عندما يسقط الهاتف في الماء توجد بعض النصائح التي يجب تجنبها ولا نقوم بفعلها وهي.