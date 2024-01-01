بطلها بسرعة لو بتعملها.. احذر تسخين قهوتك الباردة في الميكروويف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القهوة من المشروبات الصباحية الأساسية لمعظم الأشخاص في وقتنا الحاضر؛ حيث مذاقها المميز ورائحتها المنعشة، والمنبهة لكافة حواس الإنسان، فضلا على ذلك استهلاكها المنتظم يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، لكن في بعض الأحيان قد ينسى الأشخاص تناول القهوة ساخنة بسبب انسجامهم في أعمالهم اليومية حتى تبرد، وبعد ذلك يتذكر الشخص مشروبه المفضل ويسرع إلى تسخينه بسرعة بوضعه في “الميكروويف”، لذلك كثرت التساؤلات من قبل الكثير لمعرفة إذا كان هذا التصرف سليم أم يؤدي إلى مخاطر صحية؟.

مخاطر صحية عديدة

بحسب ما صرح به الخبراء حول إعادة تسخين القهوة في الميكروويف، خاصة إذا كان مضافًا إليها الحليب أو الكريمة، فإنها ينتج عنها مخاطر صحية عديدة، بسبب تركها لمدة طويلة في الهواء مع تعرضها أيضا للحرارة دون مراقبة قد يتراكم عليها العديد من الجراثيم، والتي في أسوأ الحالات يمكن أن تسبب الغثيان أو آلام المعدة.

لذلك ينصح الخبراء بضرورة التخلص من القهوة المضاف إليها الحليب أو الكريمة بسكبها بعد ساعتين على أبعد تقدير، مؤكدين إن أكثر ذلك التأثير يكون خصوصا لدى الأشخاص فوق سن الـ65، لأن هذا التأثير يكون تأثير أقوى على الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، أما في حالة نسيان شرب القهوة السادة مثل الاسبريسو، فيمكن تسخينها في الميكروويف دون حدوث أية مخاطر صحية إلا أن الطعم سيتغير، وستختفي رائحة القهوة القوية التي يحبها عشاق تناول القهوة.

ضرورة تسخين القهوة على نار مباشرة

وفي سياق متصل، حذرت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية، من طهي أو تسخين أية أطعمة أو مشروبات تحتوي على منتجات الألبان في الميكروويف، منها القهوة، مؤكدة أن وضع الطعام في الميكروويف لأكثر من 3 دقائق يزيد من فرص الإصابة بالمخاطر الصحية على المدى الطويل: «مينفعش القهوة تتحط في الميكروويف، لازم تسخن على البوتاجاز أو نار مباشرة».

كما أوضحت، أنه كلما تعرضت القهوة لمدة تسخين طويلة في الميكروويف كلما كان حافزا لدخول الجراثيم والبكتيريا لأجسامنا فضلًا عن دخول الإشعاعات المضرة للجسم والتي تسبب مخاطر كبيرة على الصحة، إلى جانب ذلك تفقد القهوة مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها عند تسخينها في الميكروويف، وبالتالي تصبح بلا قيمة غذائية.