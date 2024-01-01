شمس الكويتية تهيج الشباب بصدرها البارز وتكشف جمال جسمها العريان بدون حياء او خجل

فنون - ياسمين التهامي - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة للفنانة شمس الكويتية، ظهرت فيها بشكل خادش للحياء، حيث ارتدت فستان أسود طويل بفتحة من الأمام كشف عن فخذيها، وأكمام شيفون، وعاري من منطقة الصدر.

شمس الكويتية بصدر عاري وأفخاذ مكشوفة

رغم أن صورة شمس الكويتية المثيرة للجدل، قديمة وسبق للفنانة أن نشرتها في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، إلا أنها شهدت تداول واسع خلال الساعات الماضية، ووصفها المتابعين بالجريئة والفاضحة.

وكانت شمس الكويتية قد علقت على تلك الصورة عندما قامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “ما في اسوأ من انك تكون حاس بس خايف تتأكد”.

شمس الكويتية «مطلعتش كويتية»!!

اكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنانة شمس الكويتية، من أصل سعودي وليست كويتية، حيث اشتهرت بصوتها العذب الذي جعلها مؤخرا أبرز فناني الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دخولها عالم التمثيل.

من هي شمس الكويتية؟

شمس بندر نايف الأسلمي، هو الاسم الرباعي للفنانة شمس الكويتية، وهي من مواليد حفر الباطن بالسعودية، وتحمل الجنسية الكويتية بالإضافة إلى الجنسية الفرنسية.

شمس الكويتية أنشأت فرقة شعبية ساعدتها في تقديم نفسها للجمهور أواخر التسعينيات.

أطلقت ألبومها الأول عام 2001 ميلادي بعنوان “حبيب الورد” مع شركة ريناد الصوتية، ثم أطلقت ألبوم “Seven Times” عام 2002 الذي جعلها تتصدر المشهد الفني للخليج في ذلك الوقت، وحتى يومنا هذا أصبحت واحدة من أبرز فناني الخليج.

سيرة الفنانة الكويتية شمس، تحتوي على العديد من التفاصيل حول نجاحاتها وإنجازاتها الكبيرة في المجتمع الفني سواء على مستوى الفن أو التمثيل.

وتنشط الفنانة الكويتية شمس على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر إنستجرام، حيث وصل متابعوها إلى 1.8 مليون متابع عبر إنستجرام، وتنشر شمس الكويتية تفاصيل حفلاتها على حسابها الشخصي بالإضافة إلى بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

الفنانة شمس الكويتية وأعمالها

قدمت الفنانة الكويتية شمس العديد من الأعمال سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، حيث قدمت 7 ألبومات وأكثر من 20 فيديو غنائي، بالإضافة إلى ذلك قدمت للجمهور كممثلة في أعمال الكويت والسعودية، وأشهر أعمال الفنانة الكويتية شمس: