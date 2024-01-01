"هتبقي ملكة جمال الكون".. تعرفي على أفضل طريقة لاستخدام "كريم بانثينول" الرهيب للبشرة.. جوزك هينبهر من جمالك وحلاوتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يسعى معظم النساء والفتيات إلى استخدام وسائل طبيعية لتفتيح البشرة بطرق آمنة وفعالة على صحة البشرة والجلد، ولكن ما لا يعلمه الكثيرات منهم مدى فاعلية كريم بانثينول في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، ولا يقتصر مفعول الكريم على ذلك فقط، بل أن له نتائج رهيبة لجعل البشرة لامعه وبراقة عند المداومة على استخدامه، والجدير بالذكر أن هذا الكريم يعد من أفضل أنواع كريمات الترطيب التجميلية الفعالة في صنفرة البشرة حيث يساعد على إزالة الكثير من الشوائب بالبشرة مما يجعل وجهك مثل المرآة، لهذا دعونا نستعرض معكم أكثر كيفية استخدام هذا الكريم وطريقة استعماله خلال السطور القليلة التالية.
مكونات وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة
يعد كريم البانثينول من أفضل الكريمات المستخدمة في علاج العديد من مشاكل البشرة، كما يمكن تحضير وصفة كريم البانثينول عن طريق تحضير المكونات البسيطة التالية:
- مقدار مناسب من كريم البانثينول.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
- كمية مناسبة من ماء الورد.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- بعض القطرات من فيتامين C.
خطوات تحضير وصفة كريم بانثينول للبشرة
نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير وصفة كريم البانثينول والنشا للبشرة كالتالي:
- نحضر وعاء صغير نضع به مقدار من كريم بانثينول مع النشا.
- نضيف كمية من ماء الورد بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على على مزيج ناعم ومتجانس.
- نقوم بعد ذلك بإضافة زيت الزيتون إلى الخليط ونواصل التقليب.
- نضيف بعض القطرات من فيتامين C إلى الخلطة ونمزج جيداً.
- يجب حفظ الكريم في عبوة نظيفة ومحكمة الإغلاق في الثلاجة.