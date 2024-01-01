"هتبقي ملكة جمال الكون".. تعرفي على أفضل طريقة لاستخدام "كريم بانثينول" الرهيب للبشرة.. جوزك هينبهر من جمالك وحلاوتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يسعى معظم النساء والفتيات إلى استخدام وسائل طبيعية لتفتيح البشرة بطرق آمنة وفعالة على صحة البشرة والجلد، ولكن ما لا يعلمه الكثيرات منهم مدى فاعلية كريم بانثينول في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، ولا يقتصر مفعول الكريم على ذلك فقط، بل أن له نتائج رهيبة لجعل البشرة لامعه وبراقة عند المداومة على استخدامه، والجدير بالذكر أن هذا الكريم يعد من أفضل أنواع كريمات الترطيب التجميلية الفعالة في صنفرة البشرة حيث يساعد على إزالة الكثير من الشوائب بالبشرة مما يجعل وجهك مثل المرآة، لهذا دعونا نستعرض معكم أكثر كيفية استخدام هذا الكريم وطريقة استعماله خلال السطور القليلة التالية.

مكونات وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة

يعد كريم البانثينول من أفضل الكريمات المستخدمة في علاج العديد من مشاكل البشرة، كما يمكن تحضير وصفة كريم البانثينول عن طريق تحضير المكونات البسيطة التالية: