"عشان متجيش تقول معرفش"...وزارة الصحة تحذر المواطنين من شراء هذا النوع من الطماطم لهذا السبب...كارثة بكل المقاييس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحظى الطماطم بمكانة رفيعة في قائمة المشتريات اليومية للمواطنين، حيث يمكن أن يؤدي عدم توفرها بكميات كافية في السوق إلى إحداث مشكلة وأزمة كبيرة تستمد أهميتها من حجم استخدامها الواسع وتعددها، إذ تشارك في مختلف الوصفات الطهي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لا يمكن التخلي عنها في عمليات الطهي، ويصعب تعويضها ببديل لذا، يكمن الأهم في ضمان مصدرية الطماطم والتأكد من توفرها في السوق بشكل مستدام.

تُشدد على أهمية الاستدامة في زراعة الطماطم وضمان توفرها بشكل مستمر في الأسواق لتلبية احتياجات المستهلكين. يتعين على القطاع الزراعي العمل على تحسين طرق الإنتاج والتوزيع لضمان استدامة توفر الطماطم والتحكم في جودتها.

تحذير وزارة الصحة من الطماطم المنتشرة في الأسواق

أصدرت وزارة الصحة تنبيهًا هامًا حول وجود أنواع من الطماطم في السوق غير صالحة للاستخدام، مؤكدة على ضرورة تجنب شرائها بشكل نهائي، نظرًا للتأثير السلبي الذي يمكن أن تكون له على صحة المستهلكين، حيث يُطلب منهم أن يكونوا حذرين ويتجنبوا الطماطم التي تحمل الرمز 025.

تُشدد الوزارة على أهمية التوعية العامة لمنع شراء هذا النوع من الطماطم، وتحذر من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها المستهلكون في حالة تناولهم لهذه الطماطم. كما قامت الوزارة بتنظيم حملات تفتيشية لمصادرة هذه النوعية من التقاوي المستخدمة في زراعتها، حيث تم التأكد من دخولها البلاد بشكل غير قانوني. تعمل الجهات المختصة حاليًا على تحديد مصدر هذه التقاوي واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها بشكل كامل، بهدف ضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية الصحة العامة.