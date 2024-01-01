ما حدث أصاب الجميع بالذهول .. سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول .. مفاجأة بشأن ما حدث بالمصعد

سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول

من المتاعارف عليه أن يحدث انتشار واسع لبعض الاحداث علي وسائل التواصل الاجتماعي ، هذا ما حدث بالفعل عندما لم تفضل المرأة السعودية أن تصمت عما حدث لها ، بعد أن رفضت أن يدخل رجل المصعد معها، إلا أنه أصر على الدخول وقال: “المصعد غير مخصص للعوائل فقط” تبع ذلك صمت طويل بين الرجل والمرأة أثناء صعود المصعد وعندما وصل المصعد إلى الطابق الذي كانت ترغب فيه المرأة، نزلت وغادرت المصعد أما الرجل، فواصل صعوده إلى الطابق الذي كان يستهدفه.

رد رواد السوشيال

أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المغردين سلوك الرجل واعتباره تصرفًا غير محترم، خاصة أنه قام بتصوير امرأة لا يعرفها ومع مرور الوقت، اتضح أن الفيديو كان مجرد تمثيل، وأن الرجل والمرأة في الفيديو هما زوجان يقومان بتصوير مشاهد درامية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها فيديو تمثيلي جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن تم نشر العديد من مقاطع الفيديو التمثيلية التي أثارت استياء الجمهور بسبب مضمونها لذا ينبغي على المستخدمين توخي الحذر والتحقق من صحة المحتوى قبل نشره أو مشاركته مع الآخرين.