طلع كنز واحنا منعرفش .. أرمي الباذنجان في المياه المغلية و وفري الزيت .. النتيجة هتصدمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الباذنجان من أفضل وأهم الخضروات التي يتم تناولها أشكالها المختلفة ، وعلي الرغم من اختلاف البعض في تفضيل بعض الأطعمة التي تحتوي علي الباذنجان الا أن مخلل الباذنجان من المقبلات الشهية التي يعشقها الكثير منا ، نجد أن الكثير من ربات المنازل تقوم بقليه في الزيت مما يجعله يمتص كمية كبيرة من الزيت، وهذا غير محبب لدي الكثير من متبعي الطرق الصحية في الطعام ، فينعكس ذلك على صحتنا وصحة القلب بالضرر ويسبب زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ، لذلك يجب معرفة الطرق الجيدة التي يتم بها طهي الاذنجان بدون ضرر .

طريقة عمل مخلل الباذنجان

المكونات:

كيلو من الباذنجان صغير الحجم.

ماء للسلق.

ملح.

مهروس الثوم.

فلفل أسود.

هريسة.

عصير ليمون.

خل.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

يحضر الباذنجان المخلل عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي.