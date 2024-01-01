طلع كنز واحنا منعرفش .. أرمي الباذنجان في المياه المغلية و وفري الزيت .. النتيجة هتصدمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الباذنجان من أفضل وأهم الخضروات التي يتم تناولها أشكالها المختلفة ، وعلي الرغم من اختلاف البعض في تفضيل بعض الأطعمة التي تحتوي علي الباذنجان الا أن مخلل الباذنجان من المقبلات الشهية التي يعشقها الكثير منا ، نجد أن الكثير من ربات المنازل تقوم بقليه في الزيت مما يجعله يمتص كمية كبيرة من الزيت، وهذا غير محبب لدي الكثير من متبعي الطرق الصحية في الطعام ، فينعكس ذلك على صحتنا وصحة القلب بالضرر ويسبب زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ، لذلك يجب معرفة الطرق الجيدة التي يتم بها طهي الاذنجان بدون ضرر .
طريقة عمل مخلل الباذنجان
المكونات:
- كيلو من الباذنجان صغير الحجم.
- ماء للسلق.
- ملح.
- مهروس الثوم.
- فلفل أسود.
- هريسة.
- عصير ليمون.
- خل.
طريقة تحضير الباذنجان المخلل
يحضر الباذنجان المخلل عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي.
- أولا نحضر وعاء ونضع به الماء والملح ونرفعها على النار.
- نترك الماء على النار حتى تمام الغليان.
- ثم بعد ذلك نحضر الباذنجان ونغسله بشكل جيد ونضعه في الماء الغلي ونتركه حتى تمام السواء.
- ثم نخرجه من الماء ونقوم بفتحه من المنتصف بواسطة السكين.
- ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات ونقوم بخفقهم في كبة الخلاط.
- ثم نحضر الباذنجان ونقوم بحشوه بذلك الخليط.
- ثم نقوم بتقديمه للجميع على مائدة الطعام وبالهناء والشفاء.
- تعد تلك الطريقة من أفضل الطرق التي يتم من خلالها عمل مخلل الباذنجان.
يمكن عمل طبق الباذنجان بكل سهولة عن طريق اخراج الباذنجان من الفريزر ثم اتركيه يبرد قليلا حتي يذوب ليلة كامله بعد ذلك سخني الفرن علي درجه حراره متوسطه ثم ضعي الباذنجان في الطبق واضيفي الماء مع المرق ثم ادخلي الطبق الي الفرن حتي تمام النضج بهذه الطريقة تحصلي على محشي باذنجان مثل الجاهز تماما بدون اي مجهود