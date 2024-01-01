"ابتعد عن تلك النساء للأبد".. تعرف على "7 علامات في المرأة" إذا وجدتها لا تتزوجها على الإطلاق... أهرب حالاً قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الرجال عن شريكة الحياة المناسبة لكن يكمل نصف دينه ويقوم بإنشاء حياة زوجية سعيدة ومترابطة مبنية على أسس سليمة وعلاقات سوية بين الطرفين، فلابد من توافر فترة كافية للتعارف بين الطرفين منعاً من حدوث تصادم بعد الزواج بسبب اختلاف الطباع وهذه هي أهمية ما يسمى بفترة الخطوبة، لهذا ينصح باختيار زوجة المستقبل بعناية شديدة لتحقيق السعادة المنشودة وبناء أسرة سعيدة مما جعل بعض الشيوخ ينصحون بالبعد عن بعض الصفات في المرأة التي لا يجب الاقتراب منها إن وجدت.

كيفية اختيار مواصفات شريكة الحياة

تعد فترة الخطوبة من أهم الفترات التي تلعب دور مهم في التعارف بين كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج حيث يتم التواصل بينهما ليعرف كلا منهما طباع الآخر بصورة أكثر تقرباً ليتم التفاهم والتطبع بينهما منعاً لحدوث تصادم بعد الزواج وأحياناً كثيرة قد يؤدي إلى الطلاق، لهذا من الواجب التمعن جيداً في اختيار صفات وطباع شريكة الحياة وإنتقاءها بعناية كبيرة.

إليكم بعض الخصال التي إذا وجدتها في المرأة يجب الابتعاد عنها تماماً منها التالي: