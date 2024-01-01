"ابتعد عن تلك النساء للأبد".. تعرف على "7 علامات في المرأة" إذا وجدتها لا تتزوجها على الإطلاق... أهرب حالاً قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الرجال عن شريكة الحياة المناسبة لكن يكمل نصف دينه ويقوم بإنشاء حياة زوجية سعيدة ومترابطة مبنية على أسس سليمة وعلاقات سوية بين الطرفين، فلابد من توافر فترة كافية للتعارف بين الطرفين منعاً من حدوث تصادم بعد الزواج بسبب اختلاف الطباع وهذه هي أهمية ما يسمى بفترة الخطوبة، لهذا ينصح باختيار زوجة المستقبل بعناية شديدة لتحقيق السعادة المنشودة وبناء أسرة سعيدة مما جعل بعض الشيوخ ينصحون بالبعد عن بعض الصفات في المرأة التي لا يجب الاقتراب منها إن وجدت.
كيفية اختيار مواصفات شريكة الحياة
تعد فترة الخطوبة من أهم الفترات التي تلعب دور مهم في التعارف بين كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج حيث يتم التواصل بينهما ليعرف كلا منهما طباع الآخر بصورة أكثر تقرباً ليتم التفاهم والتطبع بينهما منعاً لحدوث تصادم بعد الزواج وأحياناً كثيرة قد يؤدي إلى الطلاق، لهذا من الواجب التمعن جيداً في اختيار صفات وطباع شريكة الحياة وإنتقاءها بعناية كبيرة.
إليكم بعض الخصال التي إذا وجدتها في المرأة يجب الابتعاد عنها تماماً منها التالي:
- المرأة الانانيه التي تفضل شؤونها دائماً على شؤون المنزل والزوج.
- المرأة البكاية الشكاية كثيرة الشكوى من طباع زوجها ومعيشته معها.
- المرأة الثرثارة كثيرة الكلام والتي دائماً تفشي أسرار بيتها لأقاربها وأصدقائها.
- المرأة المغرورة وهي من تغتر دائماً بما تمتلكه ولا تهتم إلا بشؤونها.
- المرأة السطحية التي تشغلها المظاهر الخارجية تاركة أمور منزلها الجادة.
- المرأة المهملة والتي لا تكترث بنظافة بيتها وأطفالها طوال الوقت ومقصرة في تلبية متطلبات الزوج.
- المرأة المستفزة التي تتعمد التمتع بكل متطلباتها بغض النظر عن الوضع المالي لزوجها.