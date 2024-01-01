"جوزك هيتجنن عليكي من جمالك".. استخدمي "زيت الزيتون مع القرنفل" بالطريقة دي في الأماكن دي من جسمك وهتنبهري من النتيجة... لما تجربيها مش هتستغني عنها طول عمرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للتمتع بالجاذبية والجمال، ومما لا شك فيه أن الشعر هو تاج المرأة ورمز جاذبيتها وجمالها مما يجعلها حريصة على البحث عن كل ما يفيد ويغذي الشعر، كما تعاني الكثيرات من النساء من مشكلة تساقط وهيشان الشعر، لهذا نقدم لكم الحل الأمثل وهو وصفة زيت الزيتون مع القرنفل الرهيبة التي تعالج جميع مشاكل الشعر والبشرة أيضاً.
فوائد وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر
تتعدد فوائد القرنفل وكذلك زيت الزيتون لعلاج الكثير من مشاكل الشعر منها التالي:
- يساعد القرنفل في معالجة الهيشان والتساقط بشكل فعال وآمن على صحة الشعر.
- يحمي الشعر من الجفاف والتقصف.
- يعزز صحة فروة الرأس كما يقوي بصيلات الشعر مما يمنع تساقطه.
- يعالج القرنفل ظهور مشكلة قشرة الشعر ويعالج مشاكل فروة الرأس بفاعلية كبيرة.
- تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون يساهم في زيادة تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية مما يعمل على نمو الشعر وكثافته بشكل ملحوظ.
وصفة زيت الزيتون والقرنفل للعناية بالشعر
تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات البسيطة والفعالة للتخلص من مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وكذلك التساقط، فكل ما عليكي هو إتباع الخطوات الآتية:
- يجب إحضار ملعقة كبيرة من زيت القرنفل مع ربع كوب من زيت الزيتون.
- نخلط المكونين معاً جيداً بداخل حمام مائي ساخن حتى تمام التجانس.
- نقوم بتوزيع الخليط على الشعر وتدليك فروة الرأس جيداً من الجذور حتى أطراف الشعر.
- نترك الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات ثم نشطفه بالماء الفاتر.
- يفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة.