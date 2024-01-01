«فكرة جهنمية».. ب 50 جنية فقط كارت العداد هيقعد معاك بالشهور لو عملت الحركة دي !! .. هتقول ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشتكى الكثير من المواطنين من إنتهاء كارت شحن عدادا الكهرباء بشكل سريع، وفي بعض الأوقات يتعرض المواطنين إلى خصم الرصيد من كارت عداد الكهرباء دون معرفة أسباب ذلك الخصم، ويعد توقيت شحن كارت العداد، من أبرز أسباب التحكم في شحن الكارت، مما جعل الكثير من المواطنين، يريدون معرفة ما هو أفضل وقت لشحن كارت الكهرباء حتي لا يقعوا في هذه المشكلات مرة آخري، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصه بهذه المشكله.

الوقت المناسب لشحن كارت العداد مسبوق الدفع

عليك بإختيار الوقت المناسب للشحن حتي لا ينفذ كارت العداد سريعا، ويعد الوقت المناسب لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع في الأيام الأولى من الشهر إذ يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى،بينما يكون المستهلك على أعلى شريحة في أواخر أيام الشهر، ومن خلال هذه الطريقة سوف يستمر الكارت دون خصم اي فلوس وبالتالي يستمر شحن الكارت لأطول فترة ممكنة، ولكن هنام رسوم يتم خصمها من شحن العداد مسبق الدفع وهي مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر.

والآن.. تعرف على طرق شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع