"ازاي بتدي السم لولادك في الأكل".. تعرفي على طريقة خاطئة في "سلق البيض" تعرض حياتك وحياة ولادك للخطر.. احذري هذا السم القاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض من أكثر الوجبات المحببة لدى الصغار والكبار لما يتميز به من طعم لذيذ ومميز، كما أن له قيمة غذائية عالية وفوائد غذائية متعددة حيث يحتوي على الكالسيوم والبروتين اللازم لبناء الجسم والعضلات، وتتعدد طرق طهي البيض فمنها البيض المسلوق والأومليت والمقلي وغيرها ولكن أكثر الطرق المعتادة هي سلق البيض، ولكن هناك طرق خاطئة في سلق البيض قد تؤدي إلى الوفاة لما لها آثار جانبية سلبية على الصحة، لذلك دعونا نتعرف معاً على أفضل الطرق لسلق البيض بطريقة صحية.

الطريقة الخاطئة في سلق البيض

تعتاد الكثير من ربات البيوت سلق البيض بطريقة خاطئة تؤذي صحة الإنسان وتصيبه بأمراض خطيرة قد تصل إلى التسمم، وذلك من خلال وضع البيض في الماء البارد أولاً ثم رفعه على النار لمدة قليلة من الوقت لا تكفي لطهيه جيداً مما يشكل خطورة على صحة أعضاء الجسم لاحتواء صفار البيض على مادة الكبريت التي تساعد في تدمير الجهاز الهضمي والكبد.

خطوات سلق البيض بطريقة صحية

إليكي أفضل طريقة صحية لسلق البيض من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية: