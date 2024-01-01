الخل بيستخدم فى حجات مكنتش تخطر على بالك تعالى بسرعه إعرفيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ما هو الخل ؟ يُعتبر الخل أحد مُنكهات الطعام الغنية بالفوائد، ولذلك فإن إضافته إلى وجباتنا بكميات مُعتدلة يزيد من القيمة الغذائية للأطباق كما يمد الجسم بالعديد من الفوائد غير أنه لا يُحبَّذ تناوله لوحده على معدة فارغة؛ لأنه حامضي وقد يؤدي إلى التهابات وإصابات بالجهاز الهضمي.يعرف الخل باستخداماته المتعددة سواء في الطهي أو التنظيف، وخلال السطور التالية نستعرض بعض استخدامات الخل في التنظيف : –

1- تنظيف النوافذ

يتم خلط كميه متساويه من الخل والماء جيدا ووضعهم داخل بخاخه وتنظيف النوافذ بها .

2- تنظيف الحمام

من المشاكل الشائعة في الحمامات ترك بقايا الصابون على جدران وأبواب الدش ولإزالتها يجب صنع محلول من الخل والماء المقطر وسائل من غسيل الصحون لإزالة بقايا الصابون وتنظيف أي قذورات في الحمام.

3- تصليح رأس الدش

و في حالة إذا كان هناك عطل في رأس الدش، يجب نقع رأس الدش في محلول من الماء والخل لكي تتخلصين من الرواسب، ويسهل عليكٍ تسليك العيون المسئولة عن ضخ الماء.

4-إزالة الروائح الكريهة من الملابس

يمكنك وضع مقدار من الخل في دورة الغسيل لكي تتخلصين من الروائح الكريهه وقتل البكتيريا

5-قتل الحشرات

قومي برش المدخل والزرع الخاص بمنزلك بالقليل من الماء المقطر والخل لضمان التخلص من أي حشرات.

6-تنظيف الخضار

يتم نقع الخضروات والفاكهة في ماء مخلوط بمقدار من الخل لضمان قتل الجراثيم والتخلص من أي بكتيريا.