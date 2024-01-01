"قولي وداعا للشعر الأبيض "...ضعي القهوة مع القرنفل واتخلصي من أكبر عقبة في حياتك جربيها وهترجعي في عز شبابك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القهوة من المشروبات المفضلة عند الكثير حيث أنها مشروب يومي عند كثير من الأشخاص كما أنها تعتبر من المشروبات المفيدة لجسم الإنسان حيث أنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية عند الكثير كما أنها تعمل على تنظيم معدل النوم كما أنها يمكن استخدامها في عمل وصفات جمالية تخص البشرة والشعر فهي مغذية للشعر ولكي تظهر أهميتها يمكن إضافة معها القرنفل حيث أن القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي له فوائد كثيرة كما انه يستخدم كمسكن طبيعي للآلام منذ القدم كما أنه له فوائد كثيرة أخرى في الوصفات الجمالية لذلك نقدم لكم وصفة اليوم وهي استخدام القهوة مع القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض وهذا ما نتعرف عليه من السطور التالية.

فوائد القرنفل والقهوة للشعر

يستخدم القرنفل والقهوة في حل جميع مشاكل الشعر التي يعاني منها الجميع كما أن هذه الوصفة تستخدم لحل مشكلة الشيب الذي يعاني منه الكثير حيث يتعرض الكثير لمشكلة ظهور الشعر الأبيض على الرغم من صغر السن لذلك يبحث الكثير عن وصفات طبيعية دون اللجوء إلى الصبغات الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تلف الشعر وتقصفه لذلك ننصح باستخدام هذه الوصفة التي لم تقتصر فائدتها على التخلص من الشعر الأبيض فقط بل أن لها فوائد كثيرة للشعر حيث أن القهوة تحتوي على مادة كافيين عالية وهذه المادة تمتلك مادة طبيعية تعمل على تقوية الشعر وتثبيت لونه .

طريقة استخدام القهوة والقرنفل للشعر

يمكن استخدام القهوة والقرنفل بكل سهولة وهي أن نقوم بطحن كمية من عيدان القرنفل ووضعها في إناء ثم نقوم بإضافة اليه ملعقة كبيرة من القهوة مع كمية من زيت الزيتون مع كمية من زيت الخروع مع كمية من زيت جوز الهند نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا ثم نقوم بوضعها على الشعر خصلة بخصلة من الجذور حتى الأطراف ثم نقوم بترك كل هذه المكونات على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاتر ثم نلاحظ النتيجة.