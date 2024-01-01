"ازاي ضاع عمرك كل ده ومتعرفش".. ما السر وراء وجود "الفتحة الصغيرة في حوض الحمام" ؟.. لما تعرفها هتتصدم من السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشياء التي أعتادنا وجودها في حياتنا دون معرفة بأهميتها أو استخداماتها بل نقوم باستخدامها بشكل يومي دون ملاحظة الدور الذي تلعبه، وأهم هذه الأشياء هي الفتحة الصغيرة الموجودة في حوض الحمام الذي تستعمله يومياً للعديد من المرات وأعتدت رؤية هذه الفتحة دون العلم بمدى أهميتها بل قد يعتقد البعض أنها بلا فائدة، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الفوائد الهامة لهذه الفتحة الصغيرة سوف نستعرضها معكم الآن خلال السطور القليلة القادمة.

أهمية الثقب الصغير الموجود في حوض الحمام

يتساءل الكثيرين عن فائدة وجود هذه الفتحة الصغيرة في حوض الحمام ووظيفتها ولكن لا يتصور هؤلاء مدى أهميتها التي قد تصل إلى إنقاذ حياة أسرة كاملة من الموت وذلك يكمن في دور الفتحة في تصريف المياة عند تعطل الحوض وإنسداده مما يساعد في طرد الماء المتزايد من خلالها بدلاً من تساقطه للخارج وتسربه في جميع أنحاء المنزل مما قد ينتج عن تلفيات في الأثاث والمفروشات، وقد يصل الأمر إلى حدوث ماس كهربي يؤدي إلى الوفاة في الحال.

اشياء مهمة في حياتنا اليومية لا ندرك أهميتها

توجد الكثير من الأشياء في المنزل من حولنا لها قيمة كبيرة واستخدامات متعددة لا نعلمها منها الدائرة الصغيرة الموجودة في ظهر القميص والتي الهدف منها تعليق القميص عن طريقها، إلى جانب الفتحة الصغيرة الموجودة في القفل التي لها دور هام في تشحيمه منعاً لتكون الصدأ عليه وإتلافه.