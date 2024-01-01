هترجعي بنت 18 سنة.. وصفة زيت حبة البركة مع زيت اللوز لشد البشرة وإزالة التجاعيد مع التفتيح السريع “الكل هيسألك على سر جمال بشرتك “

وصفة زيت حبة البركة وزيت اللوز للبشرة

تعلموا أن زيت حبة البركة وزيت اللوز يُعدان من الزيوت الطبيعية المهمة في صناعة منتجات العناية بالبشرة، حيث يتميزان بقدرتهما الفائقة على تقليل ظهور التجاعيد وترميم حاجز البشرة وزيادة نضارتها وفي هذه الوصفة البسيطة، يكفي أن تجمعوا ملعقة كبيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من زيت حبة البركة في بولة صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام لهذه الوصفة

للبداية، قوموا بتسخين مقدار الزيوت المحددة في بولة عميقة على النار لمدة ربع ساعة، ثم ارفعوا البولة عن النار وصفوا الزيوت للتخلص من أي شوائب وبعد ذلك، قوموا بتخزين هذا الخليط في زجاجة نظيفة ومحكمة الإغلاق للاستفادة منها خلال الأسبوع.

استخدموا هذه الزيوت على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم قوموا بشطفها بالماء الفاتر و يُمكن تكرار هذه العملية أسبوعيًا. يُلاحظ أن هذه الوصفة قد تُستخدم على الجسم بأكمله لتحقيق ترطيب شامل وتليين البشرة، وإزالة الخطوط الدقيقة، هذه الوصفة تعد الافضل والتي تساعدك في الحصول على ما تريد من نضارة البشرة وحيوية كبيرة.