«الاسباب غير متوقعة».. تعرف على أسباب وعلاج تساقط الشعر بعد الولادة.. إليكم التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تعرف الكثير من النساء سبب تساقط الشعر بعد الولادة، حيث يعتبر تساقط الشعر بعد الولادة مشكلة شائعة تصيب النساء بعد ثلاثة أشهر من الولادة. عند استمرار تساقط الشعر لأكثر من ستة أشهر يجب استشارة الطبيب المختص، أو عندما تعاني من العديد من المشاكل المسببة الأخرى. في حالات تساقط الشعر، مثل: نقص الحديد وقصور الغدة الدرقية، من الممكن أن يستمر تساقط الشعر لمدة أقل من 6 أشهر، ومن ثم يستعيد الشعر حيويته مرة أخرى عندما يكمل الطفل عامه الأول، ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح ل لك أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرفي على سبب تساقط الشعر بعد الولادة

قد تتعرض المرأة الحامل لتغيرات في هرمون الاستروجين أثناء الحمل والولادة، مما يؤدي إلى تساقط الشعر. وفي الفترة الأخيرة من الحمل يرتفع مستوى هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى توقف الشعر عن التساقط واستعادة كثافته. ومع ذلك، بعد ثلاثة أشهر من الولادة، ينخفض مستوى الهرمون ويبدأ الشعر بالتساقط مرة أخرى.

تعرفي على طرق علاج تساقط الشعر بعد الولادة

هناك بعض النصائح التي تساعد على تقليل معدل تساقط الشعر، وهي:

الأكل الصحي: يجب على المرأة بعد الولادة تناول كمية كافية من الغذاء الصحي، حتى يتم إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية له، ويكون ذلك من خلال تناول الفواكه، والخضروات، والبروتينات.

استخدام منتجات تكثيف الشعر: بعد الولادة يجب على المرأة اختيار العديد من أنواع الشامبو والمرطبات التي تساعد على زيادة كثافة الشعر. ويتم ذلك من خلال تجربة العديد من المنتجات واختيار الأنسب.

تسريحة الشعر القصير: عليك تجربة التسريحة القصيرة بعد الولادة، لأن الشعر القصير لا يحتاج إلى عناية كما يحتاج الشعر الطويل، فهي الآن غير قادرة على العناية بشعرها.