«عندك كنز بمليون جنية وانت متعرفش ».... مترميش الرسيفر القديم ولا تبيعة به كنز اغلي من الذهب تعرف عليه...ابسط يا عم هتبقي من الاغنياء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرسيفر القديم قد كان يُستخدم بشكل متواصل في الماضي من قبل ربات المنزل لبث القنوات على الشاشة باستخدام الأسلاك والأقمار الصناعية في الزمن القديم، كانت الرسيفرات الصغيرة هي الخيار الرئيسي والأكثر شيوعًا لنقل البرامج التلفزيونية وبعد ظهور أجهزة الدش الصغيرة والمدمجة، بدأت الرسيفرات الكبيرة في فقدان شهرتها واستخدامها وفي الوقت الحالي، ربما يكون لدينا أجهزة الرسيفر القديمة مُتروكة دون استخدام أو إمكانية بيعها. وما قد يجهله الكثيرون هو أن لهذا الجهاز القديم فوائد متعددة يمكن الاستفادة منها. في هذا المقال، سأشرح بعض الاستخدامات الممكنة للرسيفر القديم.

كيفية استخراج القطعة المهمة من الريسيفر القديم

فتح الريسيفر: ابدأ بفتح الريسيفر. ابحث عن مسامير أو قوابس تثبت الغطاء الخارجي للريسيفر وقم بإزالتها باستخدام مفك براغي .

الوصول إلى القطعة: بمجرد فتح الريسيفر، ابحث عن القطعة التي ترغب في استخراجها قد تكون القطعة موصولة بواجهة أو كابل داخلي .

فصل القطعة: افصل القطعة بحذر. قد تحتاج إلى فك بعض القوابس أو الكابلات المتصلة بها تأكد من عدم تلف القطعة أثناء هذه العملية .

توخي الحذر: يجب أن تكون حذرًا أثناء استخراج القطعة لتجنب أي ضرر للريسيفر أو لنفسك.

ما هي القطع المهمة في جهاز الرسيفر القديم