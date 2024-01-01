"ضيعنا عمرنا بنرميه ومش بنستفاد منه" .. نصائح من ٩٠% من الاطباء الجلدية لعدم التخلص من قشر الموز واستخدامه في الوصفات للبشرة بسبب تأثيرها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تكون قشور الموز هي جزء من الفاكهة الذي نقوم بالتخلص منه بشكل عادي، ولكن يمكن أن تكون لديها فوائد مدهشة تجعلها جديرة بالاحتفاظ بها. إليك بعض الأسباب لأنه إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن لقشر الموز أن يكون مكملًا مفيدًا في روتين العناية بالبشرة لتحقيق بشرة صحية ومشرقة كل هذه الفوائد وغيرها للصحة حيث ينصح الاطباء بتناول كمكمل غذائي عن طريق طحنه
الفوائد الغذائية والجلدية لقشر الموز
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فوائد التغذية: تحتوي قشور الموز على مغذيات هامة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مركبات تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.
- استخدامها لتفتيح البشرة: يمكن استخدام قشر الموز لتحسين مظهر البشرة وتفتيحها
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أهم وصفات التفتيح باستخدام قشر الموز
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وصفة 1: قشر الموز وزبادي – قم بخلط قشر موز مهروس مع ملعقة صغيرة من الزبادي. ثم ضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يساعد هذا في تفتيح البشرة ومنحها نضارة.
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وصفة 2: قشر الموز وعصير الليمون – قم بمزج قشر موز مهروس مع عصير نصف ليمونة. ضعي هذا الخليط على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة وثم اغسليه بالماء. سيساعد هذا في تفتيح البقع الداكنة على البشرة.
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وصفة 3: قشر الموز وعسل – امزجي قشر الموز المهروس مع ملعقة صغيرة من العسل. ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء. سيساعد هذا في ترطيب البشرة وإعطائها إشراقة.