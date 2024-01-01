"ضيعنا عمرنا بنرميه ومش بنستفاد منه" .. نصائح من ٩٠% من الاطباء الجلدية لعدم التخلص من قشر الموز واستخدامه في الوصفات للبشرة بسبب تأثيرها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تكون قشور الموز هي جزء من الفاكهة الذي نقوم بالتخلص منه بشكل عادي، ولكن يمكن أن تكون لديها فوائد مدهشة تجعلها جديرة بالاحتفاظ بها. إليك بعض الأسباب لأنه إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن لقشر الموز أن يكون مكملًا مفيدًا في روتين العناية بالبشرة لتحقيق بشرة صحية ومشرقة كل هذه الفوائد وغيرها للصحة حيث ينصح الاطباء بتناول كمكمل غذائي عن طريق طحنه

الفوائد الغذائية والجلدية لقشر الموز