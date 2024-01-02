اوعى تشتريه حتى لو ببلاش.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر الكبد والمناعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إعادة تدوير الزيت المستعمل من أكثر الظواهر التي انتشرت في القارة الأخيرة في مصر، وهذا الأمر يسبب القلق، فقد أعلن الكثير من الباعة الجائلين في مصر عن رغبتهم في شراء زيت الطهي المستعمل منذ قبل الذي يصل سعره إلى 28 جنيه مصري للكيلو الواحد، ومن الأمر الذي يثير الاستغراب أن الكثير من ربات البيوت يستجيبون لهذا النداء من دون معرفة ما هي أضرار هذا الأمر، فالاستخدام الخاطئ للزيت المستعمل يسبب أضرار صحية خطيرة ، سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

ظاهرة إعادة تدوير الزيت المستعمل في مصر وفقًا لما جاء في التقارير، أن الباعة الجائلون يشترون كمية كبيرة من زيت الطهي المستخدم من قبل.

ثم يقومون بتخزينه مع إضافة إليه ما يسمى تراب التبييض فهي من أنواع المواد الكيميائية، التي تستخدم في إزالة أي رواسب أو بقايا الطعام.

استخدام هذه المادة أيضًا تساعد في تفتيح درجة لون الزيت ويصبح نقي.

تعبأ هذه الكميات من الزيت في زجاجات جديدة، ويتم بيعها في الأسواق بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار الزيوت الأخرى بغرض جذب المواطن إليها. أضرار استخدام زيت الطهي المستخدم بشكل غير صحيح بالتأكيد استخدام زيت الطهي المستعمل يشكل خطورة على صحة الإنسان، لاحتواء هذا الزيت على مواد سامة وضارة تسبب مشاكل خطيرة لجسم الانسان.

فمن الأضرار التي تنتج عنه هو زيادة في معدل الدهون المشبعة، وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، مما يعرض الجسم للإصابة بمشاكل في الأوعية الدموية ويزيد من خطورة أمراض القلب.

يسبب فشل كلوي.

احتواء الزيت على بقايا من الطعام التي تسبب تسمم غذائي.