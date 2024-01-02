اكتشاف عليه بيثير دهشه العالم باسره نفق يربط مدينه عربيه بدوله اخرى بعمر يزيد عن 1000

اكتشاف عجيب يثير الدهشة

تعد بلاد الشام من الأماكن التى تحافظ بخصوصيتها في العالم العربي، وهذا بسبب منشأها الاستراتيجي وجوها المتميز، لهذا السبب كانت محور إهتمام الكثير من الدول المعروفة والقوية والإمبراطوريات على مر الزمان، حيث استغلت مكانها المميز وقامت باستثمار ثرواتها في إنشاء قصورهم ومعابدهم العظيمة، ومن أهم الصروح التاريخية التي أسستها، هو النفق المائي الذي يجمع بين مدينة سورية ودولة أخرى وهذا ما تم اكتشاف آخر فترة.

ما هو النفق الذي تم اكتشافه في بلاد الشام

نفق ديكابولس المائي:

حدث تاريخي يثير الدهشة بين المواطنين ظهور نفق بطول حوالي 170 كيلومترًا ويعد هذا النفق هو نفق ديكابولس المائي، الذي يوجد في منطقة سهل حوران، أحد أفضل المعجزات التى حصل في العالم بأكملة، حيث أن تم اكتشافه على أنه أطول نفق في العالم، حيث تكون مسافته ممدودة بحوالي 170 كيلومترًا بين دولة الأردن وأيضا بلاد الشام، كما أنه يربط جميع مدن الديكابولس مائيا ببعضها، حيث أنه يعتبر تسعة أضعاف أكبر وأطول نفق مائي في الوطن بأكمله فهو يوجد في دولة إيطاليا ويشمل إمبراطورية مائية موجودة تحت الأرض.