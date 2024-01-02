«مفاجأة محدش يتوقعها»...امرأة سعودية ترفض دخول رجل المصعد معها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من المشكلات التي تحدث في المصعد فقد قام رجل بتصوير امرأة سعودية منتقبة ترفض دخوله المصعد معها حيث أنه أصر بالركوب معها في المصعد للوصول للدور الذي يريده حيث أوضح الفيديو وجود المرأة داخل المصعد، وهي تتحدث مع الرجل لترفض دخوله معها، وينتظر حتى تصعد هي اولا ثم يستخدمه هو وهناك الكثير من المشكلات التي تحدث عند الصعود في المصعد، وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن تفاصيل هذا الفيديو.
فيديو لامرأة سعودية في المصعد
في هذا الفيديو تم اظهار امرأة تحاول إغلاق باب المصعد، ولكن الرجل يضع يده تجاه الباب، ويشير أنه المصعد غير مخصص للعوائل فقط فعندما دخل المصعد قالت له المرأة أنه قليل الأدب ووقح وأمرها الرجل بالتوقف عن الحديث معه لأنه وصل للطابق الذي يريده، وآثار هذا الفيديو الجدل وانتقده الكثير من الأشخاص وذلك لأنه لايجوز تصويره لامرأة لا يعرفها الكثير .
وقامت بعض الجهات المختصه بالبحث عن المعلومات الخاصة بهذا الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن المرأة هي زوجة الرجل صاحب هذا الفيديو حيث أنهم يقومون بتصوير بعض المشاهد، ويقومون بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لكسب المشاهدات وإثارة الجدل بين الناس للحصول على المزيد من المشاهدات التي تزيد من أجورهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيجب عدم وضع مثل هذه الفيديوهات على المواقع.