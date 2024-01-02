«مفاجأة محدش يتوقعها»...امرأة سعودية ترفض دخول رجل المصعد معها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من المشكلات التي تحدث في المصعد فقد قام رجل بتصوير امرأة سعودية منتقبة ترفض دخوله المصعد معها حيث أنه أصر بالركوب معها في المصعد للوصول للدور الذي يريده حيث أوضح الفيديو وجود المرأة داخل المصعد، وهي تتحدث مع الرجل لترفض دخوله معها، وينتظر حتى تصعد هي اولا ثم يستخدمه هو وهناك الكثير من المشكلات التي تحدث عند الصعود في المصعد، وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن تفاصيل هذا الفيديو.

فيديو لامرأة سعودية في المصعد