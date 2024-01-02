وصفة جهنمية هتوفرلك كثير!!.. طريقة عمل الثومية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونه 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض الوجبات التي يجب تناولها بجانب الصوصات الشهية، ومن أفضل هذه الصوصات هي التومية فالكريب والشاورما من الأكلات التي يفضلها الكثير، ويفضل تناولها بجانب التومية فإنها من الصوصات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فيلجئون لها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة، وبالرغم من ذلك إلا أنها تسبب التعب لبعض الأشخاص، وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن طريقة عمل التومية لأصحاب القولون.

تحضير التومية بطريقة بسيطة

المكونات:

– كمية من الماء المغلي.

-١٠ فصوص من الثوم.

-كمية من النشا.

-نصف ملعقة ملح.

-ملعقتين مايونيز.

-كوب واحد من الزبادي.

-نصف ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير الثومية

عليكي باتباع هذه الخطوات لتحضير الثومية وهي كالآتي:

-قومي بإحضار وعاء.

– ثم ضعي الماء إلى أن يغلي ثم قومي بوضع فصوص الثوم به وتركه لمدة دقيقة.

-قومي بوضع وعاء به كوب من الماء واتركيه على النار ثم ضعي 5 ملاعق من النشا مع نصف ملعقة من الملح مع التقليب جيدا وباستمرار حتى يصير الخليط مثل المهلبية.

-قومي بوضع هذا الخليط في الخلاط مع إضافة الثوم وملعقة من الزيت ونصف ملعقة من الليمون.

– قومي بتقديمها بجانب الاطعمه.

فوائد الثوم

– الثوم من الخضروات التي تعزز صحة القلب فهو من اقوى المضادات الحيوية التي تعمل على تقليل الكوليسترول الضار في الدم.

-يقلل الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.