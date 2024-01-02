«ياريتني عرفتها من زمان»... طريقة تخزين البصل من السنه للسنه باستخدام ملعقة واحدة من مكون موجود في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة لتخزين البصل سنويا فالكثير من السيدات يشترون كميات كبيرة من البصل لتخزينه فهو من الخضروات الأساسية لتحضير الاطعمه المختلفه، وهناك طرق كثيرة لتخزين البصل لأطول فترة ممكنه فهناك طريقة للحفاظ على البصل بطريقة سهلة وناجحه وسوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال هذا المقال.

طريقة تخزين البصل في الثلاجة

يجب عليكي اتباع الخطوات التالية لتخزين البصل:

– قومي بازالة قشور كمية من البصل التى تريدين تخزينها.

-قومي بفرم البصل بالطريقة التي ترغبينها.

-قومي بوضع ملعقة من الملح على البصل ثم قومي بوضعه في أكياس بلاستيكية وقومي بإخراج الهواء منه.

– ضعي هذه الأكياس في الفريزر واستخدمي منها عند الحاجة.

– سوف يظل البصل كما هو دون تغيير رائحته أو طعمه.

طريقة تخزين البصل بدون ثلاجة

– قومي بوضع البصل في مكان رطب ولا يصل إليه ضوء الشمس .

– قومي بالتأكد من وصول الهواء إلى هذا المكان.

-سبظل البصل كما هو طوال العام.

طريقة جديدة لتخزين البصل في شكل بودرة

– قومي بتقشير كمية من البصل حسب الرغبة.

-قومي بتقطيع البصل وضعيه في الفرن حتى يجف.

-قومي بوضع هذا البصل بعد تجفيفه في المطحنه والبدء في طحنه.

-ضعي البصل في برطمانات فارغة وجافة.

-قومي بحفظ هذه البرطمانات في أماكن باردة ولا يدخل إليها ضوء الشمس نهائيا وقومي بوضع البصل في هذا المكان المناسب.