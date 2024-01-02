كنز في بيتك أوعى ترمي!!..فكرة جهنمية لاستخدام الريموت كنترول الحديد.. لن تخطر على بال الجن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الريموت كنترول له أهمية كبيرة لا يغفل عنها أحد في كل منزل حيث أنه أساس التحكم في تشغيل معظم الأجهزة المتواجدة في المنزل والتلفزيون والمروحة والتكييف وغيرها من الأجهزة التي تعمل بالريموت كنترول ولكن عند حدوث ضرر أو تلف في الريموت فانننا نقوم بتغيره، وشراء واحدا آخر، ولكن هذا الريموت كنز لا يقدر بثمن فيمكنك استخدامها في العديد من الأشياء وسوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال هذا المقال.

طريقة استخدام الريموت كنترول القديم

يمكن استخدام الريموت التلف مرة أخرى وإعادة تدويرها وذلك باتباع هذه الخطوات:

– قم بإزالة الدائرة الكهربائية الموجودة داخل الريموت كنترول حيث أنها تعمل على استقبال الأشعة.

-قم باءدخال الكود المتعلق بالبرنامج المتواجد أمامنا في الريموت حيث أنه يعمل على تقل النبضات المختصة بالأشعة الحمراء.

-قم بتحديد ما تريد أن تحصل عليه من استقبال ريموت عوضا عن الريموت كنترول التالف الذي لم يعمل مرة أخرى.

وبهذه الطريقة سيتم ضرب عصفورين بحجر واحد حيث استفاد انت من الدائرة الكهربائية بالإضافة إلى الحصول على يمون جديد يوفر لك تكلفة شراء ريموت آخر من الخارج فعليك بالحفاظ على الريموتات القديمة وإعادة تدويرها مرة أخرى للاستفادة منها دون أي تكاليف أو مجهود كبير.

وبذلك قد حصلت على ريموت جديد من ريموت قديم تم إعادة تصليحها وذلك حتى لا تتعرض لصرف تكاليف كثيرة في ظل هذا الغلاء.