أوعى حد يضحك عليك!!.. فكرة عبقرية التفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من التحار يقومون بغش زيت الزيتون، والعديد من المنتجات فقد لا يعرف بعض الأشخاص أن هذا الزيت مغشوش حيث يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت التي يتم الحصول عليها من خلال نبات الزيتون فيقومو التجار بوضع كمية من الزيت العادي مع كمية قليلة من زيت الزيتون ويقوم بييعه على أنه زيت زيتون وهناك طريقة التفرقة بين الزيتوالاصلي والمغشوش والتي سوف نتناولها بالتفصيل خلال هذا المقال.

علامات توضح الزيتون الأصلي

زيت الزيتون الأصلي من الزيوت المميزة بعدة مميزات كاللون والمذاق والرائحةفهذه هي الخصائص الواضحة جدا التي تكشف حقيقة زيت الزيتون سواء أكان مغشوش أم اصلي وذلك عن طريق:

-لون زيت الزيتون الأصلي عن وضعه امام ضوء قوي سوف يميل اللون الى الاحمر قليلا.

-يتميز مذاق زيت الزيتون بالحموصة حيث إنه لا يتغير بمرور الوقت.

-زيت الزيتون الأصلي يكون لزجة جدا .

– من أفضل الروائح هي رائحو زيت الزيتون وعند تركه لفترة لا تتغير رائحتعها ابدا.

خطوات اكتشاف الزيت المغشوش عن الأصلي

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة زيت الزيتون اصلي ام مغشوش:

– قومي بإحضار كوب زجاجي وضعي به كمية من زيت الزيتون.

– قومي بترك الزيت في الثلاجة لمدة لا تقل عن يوم كامل.

-قومي باخراج الكوب من الثلاجة مع ملاحظة تجمده أم لا.

-الزيت المجمد هو الأصلي اما السائل فهو مغشوش.