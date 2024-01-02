"إياك تاكله تاني عشان فيها موتك".. تعرف على 3 أطعمة لا تتناولها أبداً مع الموز... وإلا هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثيرين تناول الفواكه المفيدة المختلفة لما لها من دور مهم في تعزيز صحتهم، ومن أبرز تلك الفواكه التي يحب تناولها الكثيرون فاكهة الموز لما يمتاز به من سهولة في تقشيره وأكله، كما أن له قيمة غذائية عالية لما يحتويه من نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات أهمها البوتاسيوم الذي يمد الجسم بالطاقة، لهذا يحرص على تناوله معظم الرياضيين قبل التمرين أو بعده، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك أطعمة لا يحب تناولها مع الموز إطلاقاً لما تشكل من خطورة شديدة على الصحة.

هناك بعض الأطعمة التي عندما يتم تناولها مع الموز ينتج عنها العديد من الأضرار الصحية نذكرها لكم في التالي: