"إياك تاكله تاني عشان فيها موتك".. تعرف على 3 أطعمة لا تتناولها أبداً مع الموز... وإلا هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثيرين تناول الفواكه المفيدة المختلفة لما لها من دور مهم في تعزيز صحتهم، ومن أبرز تلك الفواكه التي يحب تناولها الكثيرون فاكهة الموز لما يمتاز به من سهولة في تقشيره وأكله، كما أن له قيمة غذائية عالية لما يحتويه من نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات أهمها البوتاسيوم الذي يمد الجسم بالطاقة، لهذا يحرص على تناوله معظم الرياضيين قبل التمرين أو بعده، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك أطعمة لا يحب تناولها مع الموز إطلاقاً لما تشكل من خطورة شديدة على الصحة.
هناك بعض الأطعمة التي عندما يتم تناولها مع الموز ينتج عنها العديد من الأضرار الصحية نذكرها لكم في التالي:
- البطاطس من النشويات التي تظل في المعدة لفترة طويلة ولمن المفضل عدم تناولها مع الموز.
- البطيخ من الفواكهة التي تحتوي على عنصر البوتاسيوم كما في الموز أيضاً، لذلك لا يجب تناولهما معاً دون فاصل زمني حتى لا يتسبب في رفع نسبة البوتاسيوم في الجسم مما يشكل خطراً ع
فوائد تناول الموز لصحة الجسم والبشرة
يُفضل معظم الأطفال والكبار على حد سواء تناول فاكهة الموز لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة لعملية بناء الجسم، وذلك يرجع لأسباب كثيرة أهمها احتواء الموز على نسبة كبيرة على البوتاسيوم والصوديوم إلى جانب العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم، كما يمكن تناول الموز بأكثر من طريقة منها بمفرده أو إضافته إلى سلطة الفواكة أو عصير.لى صحة القلب والكلى.
- كذلك منتجات الألبان لما يسببه من خطر صحي على الكلى والطحال.