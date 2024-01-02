تخلصي من سواد اليدين... ماسك الجيلاتين والقهوة لتفتيح اليدين والبشرة بياض طبيعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من خشونة اليدين وأيضا دكانة لون الجلد بسبب أن اليد دائما معرضة للمنظفات والماء وغيرها من العوامل المحيطة بنا، كما أن اليدين يحدث بها دائما تشققات ووجود جلد ميت ولا تبالي الكثير من السيدات بالعناية اللازمة والكافية لإظهار اليد لشكل رائع، ولكن توجد بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على أن تكون يديك ناعمة بيضاء وذلك من خلال استخدام ماسك طبيعي ألا وهو ماسك الجيلاتين والقهوة فهو ماسك فعال في تبييض وتنعيم اليدين، فهو يعمل على تفتيح اليدين والبشرة بشكل رائع، كما يعمل على التخلص من البقع السوداء والتصبغات الناتجة عن الماء والشمس، ويخلصك من الخلايا الميتة والقشور على الجلد ويمنحك نعومة ونضارة ولمعة في الجلد تظهر طبيعية.
طريقة عمل ماسك الجيلاتين والقهوة
البدايه يجب عليك تحضير هذه المكونات الطبيعيه فهي مكونات بسيطه توجد في كل منزل ولا تحتاج الى اي تكاليف كبيره وهي كما يأتي:
1- عدد 3 ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.
2- عدد 2 ملعقة كبيرة من القهوة.
3- ملعقة واحدة كبيرة من الحليب المجفف.
4- ملعقة واحدة صغيرة من زيت الورد.
5- ملعقة واحدة صغيرة من جل الصبار.
6- عدد 4 ملاعق كبيرة من الماء الساخن.
7- ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير الوصفة
1- في البداية نقوم بإحضار طبق عميق، ونضع فيه الجيلاتين البودرة مع القهوة ونقلب جيدا.
2- يتم إضافة الحليب البودرة، ونقلب جيدا مع إضافة الماء الساخن، حتي ذوبان الجيلاتين بشكل تام.
3- بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون ونقلب جيدا.
4- يتم إضافة جل الصبار وزيت الورد، مع التقليب حتى يمتزج الخليط تماما.
طريقة استعمال الماسك
1- يتم غسل اليدين والبشرة بالماء الدافئ مع الصابون، مع التدليك الخفيف.
2- نقوم بتجفيف البشرة واليدين جيداً من الماء الزائد.
3- بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على البشرة واليدين، بواسطة فرشاة ناعمة.
4- نترك الماسك على البشرة واليدين، حتي يجف تماماً لمدة نصف ساعة تقريباً.
5- بعد ذلك نقوم بتقشير الماسك جيداً، حتى نتخلص منه تماما.
6- تغسل البشرة واليدين بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد لقفل المسامات.
7- ترطب البشرة واليدين جيداً بالكريم المرطب المناسب لبشرتك.
8- يتم تكرار الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.
9- يمكن وضع الماسك في علبة محكمة الغلق ونحتفظ بها في الثلاجة لحين وقت الاستخدام.
10- عند كل استخدام يفضل أن نضع الماسك في حمام ساخن او في الميكروويف وذلك لتسهيل إستعمال الجيلاتين بدون أن يتصلب.