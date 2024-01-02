طرق طبيعية للتخلص من بقع الملابس في المنزل بكل سهولة

كيفية التخلص من بقع الملابس

حتى تتمكني من التخلص من البقع بشكل صحيح فلابد من معرفة نوع القماش حتى يمكنك التعامل بشكل صحيح مع البقعة والتخلص منها بشكل نهائي فمثلا الأقمشة القطنية يمكن استخدام الليمون أو بعض المنظفات للتخلص من البقع أما الحرير مثلا فيحتاج للتعامل بلطف وفيما يلي نوضح لكم بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك على التخلص من البقع:

1- الليمون: يمكنك استخدام الليمون في مساعدتك على التخلص من ركعه الصدا او بقع مزلات العرب وذلك الاحتواء على حمض الاسيتك الذي يساعد على التخلص من هذه البقعه في الكفاءه.

2- ملح الطعام: ايضا يمكن استخدام ملح الطعام في ازاله البقع وذلك مثل بقع طلاق الاظافر او الصلاه او الالوان.

3- البيكنج صودا: يمكن استخدام التخلص من البقع المختلفه حيث انها لا تسبب اي ضر الملابس بل على العكس تماما فانها تعمل على تنعيمها ويمكن استخدامها لجميع انواع الاقمشه.

إزالة بعض البقع الصعبة

توجد الكثير من البقع الصعبه التي تعاني الامهات في التخلص منها تقوم باستخدام مسحوق الغسيل للتخلص هنا ولكن بدون اي فائده ولذلك سوف نقدم لك بعض الطرق المفيده التي التي يمكنك استخدامها في التخلص من بعض البقع فمثلا:

1- بقع الدم: اذا كانت لديك بقعه من الدمع الملابس فهي تختلف باختلاف حالتها بمعنى انه اذا كانت البقعه حديثه وما زالت دافئه فيتم نقل هذه الملابس في الماء البارد واستخدام المسحوق اما اذا كان البقع جافه فيجب استخدام الماء الساخن مع تحريكها باستمرار حتى تتخلصي من هذه البقعه.

2- بقع الحليب: يمكنك استخدام جل منظف حيث يعمل على تكسير الروابط البروتين الموجوده في الحليب وبالتالي التخلص من البقع بسهوله حيث يمكنك استخدام أي منظف انزيمي.

3- بقع الشيكولاتة: بقع الشيكولاته للبقع الاصعب تخلص منها حيث تحتوي ملابس الاطفال على هذه البقع بكثره ولكن يمكنك التخلص منها عن طريق نقرها في الماء البارد وتركها لفتره ثم يتم وضع مسحوق الغسيل حتى تتمكن حبيبات هذا المسحوق من تكسير البقعة التخلص منها.