كارثة بكل المقاييس..خطأ شائع يفعله الكثير من الأمهات عند سلق البيض يدمر الكبد ويسبب الوفاه...احذر قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض المسلوق واحدًا من الوجبات الشهية والغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. إلا أن هناك طريقة صحيحة وطريقة خاطئة لتحضير البيض المسلوق، وتأتي الاختلافات في درجة السلق ومدة الطهي. في هذا المقال، سنتناول كيفية تحضير البيض المسلوق بالطريقة الصحيحة ونسلط الضوء على المخاطر المحتملة لتناول البيض دون أن يكتمل السلق.

خطأ شائع في سلق البيض

على الرغم من أن الكثيرون يتجاهلون أهمية مراقبة عملية السلق للبيض، يجدر بالتنويه إلى أن هناك اعتقادًا شائعًا يفترض أن غلي البيض لفترة قصيرة يكون كافيًا. ومع ذلك، ينبغي عدم التهاون في هذه العملية، حيث يمكن أن يؤدي الإهمال في مراقبتها إلى الحصول على بيضة غير مستوية. يظهر ذلك بشكل واضح في نتائج السلق، حيث يكون الصفار غير متماسك، والبياض لا يكون قد تجلد بشكل كامل. لذلك، يفضل أن يتم تخصيص الوقت الكافي لمتابعة عملية السلق، مع الانتباه إلى مدى تماسك الصفار وكمال تجليد البياض، لتجنب المخاطر الناتجة عن عدم إكمال السلق.

مخاطر تناول البيض دون إكمال السلق