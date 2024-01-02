مش بس في الطبخ.. استخدامات رائعة للخل في التنظيف لن تتوقعيها أبرزها تنظيف النوافذ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخل عبارة عن محلول مجفف تم استخلاصه من حمض الخليك، ويتم الحصول عليه عن طريق تخمير بعض الثمار مثل التفاح، التمر، العنب، وله العديد من الفوائد الصحية كما يتم استخدامه في الكثير من الأشياء ، وذلك لما له من مفعول قوي قادر على التنظيف بشكل جيد وفعال، من أبرز استخداماته

استخدامات مختلفة للخل

علمنا إن الخل له العديد من الاستخدامات هيا بنا نتعرف عليها:

تنظيف النوافذ والحمامات

يساعد الخل في تنظيف الأشياء وتلميعها حيث يمكنك الآن عليه في تنظيف النوافذ، والاسطح، الثلاجات، وحماية بعض الأدوات من الصدى مثل الغسالة، البوتاجاز.

طريقة التنظيف

أحضري زجاجة فارغة.

زجاجة من الخل.

احضري كوب من الماء.

قومي بوضع كمية من الخل مع كمية من الماء في الزجاجة الفارغة ورجي جيدا ثم قومي بالرش على الأشياء التي تريدين تنظيفها، لتحصلي على أسطح لامعة وبراقة.

التصليح

يتم استخدام الخل في عمليات تصليح رأس الدش وهي تعد من الأمور المعقدة، حيث يسبب الصدأ المتواجد حول الدش في عطل بالمحبس، كما يمكن استخدامه أيضًا في تصليح البلاعات المسدودة.

إزالة الروائح الكريهة

يمكن استخدام الخل في التخلص من رائحة اللحوم الكريهة مثل الأسماك، والدواجن، وكذلك في الخضروات، كما يتم استخدامه أيضًا في التخلص من رائحة الملابس المكمكة، حيث يساعد الخل في قتل البكتيريا والجراثيم وتطهير الأشياء.

قتل الحشرات

تعانى بعض النساء من كثرة وجود الحشرات داخل منزلهم، وذلك لما لها من خطورة وأضرار على الأطفال، لذا فإن استخدام الخل يعد هو الطريقة الآمن للتخلص التام من الحشرات فقط قومي برش مدخل البيت والزرع إن وجد بالماء المقطر مع الخل مرتين فى الأسبوع.