دلعي جوزك وشبرقي عليه .. وصفة الفازلين مع زيت الزيتون " ستمنحك كل اللي بتحلمي بيه.. خليكي ملكة في بيتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الفازلين من بين المنتجات الرائعة المستخدمة في مجموعة متنوعة من الأغراض، حيث يظهر أداؤه الممتاز في العناية بالجلد والبشرة خلال فصل الشتاء البارد، الذي يتسبب في جفاف البشرة بشكل شائع يعمل الفازلين على معالجة هذه المشكلة من الجذور، حيث يوفر الترطيب اللازم للبشرة بالإضافة إلى ذلك، يقوم زيت الزيتون بدوره بتوفير المكونات الضرورية للعناية بالجسم بشكل عام في الفقرات التالية، سنوضح كيف يمكن الاستفادة من هذين المكونين معًا في وصفة واحدة لتحقيق فوائد متعددة.

مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين