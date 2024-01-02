"حاجه قديمة عليها القيمة"... كيف يمكن استخراج الذهب من التلفزيون القديم في 5 دقائق فقط... ضاع عمرك وانت مش عارفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك بعض الأشياء المفيدة التي لا يعرفها البعض منا عن الأجهزة والآلات القديمة ، بما في ذلك الهواتف القديمة التي تم الكشف مؤخرًا عن وجود رقائق ذهبية بين مكوناتها والتي ستجلب الثروة لأصحابها. العديد من هذه الهواتف دون التخلص منها ، يمكنك أن ترى أن بعض الأشخاص الذين لديهم هاتف من هذا الطراز قد أخرجوه دون القلق بشأن أهميته في الدولة ، لذلك سنعمل من خلال هذا المقال ونوضح هذا الأمر وكيفية ذلك.

استخراج الذهب من الهاتف

جدير بالذكر أن المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات أوضح من خلال بعض التصريحات أنه تعرض للإذلال في أحد البرامج التليفزيونية ، مشيرًا إلى أن جميع الهواتف المحمولة تحتوي على الذهب في مكونات الدائرة ، مما يدل على أن الذهب ليس كبيرًا ، لكنها موجودة بالفعل موضحا أنه إذا ما أراد أحد استغلالها فلابد له من امتلاك كميات كبيرة منها.

الهواتف القديمة

وفي السياق ذاته أوضح من خلال حديثه أن بعض العلماء اكتشفوا طريقة لاستخراج الذهب من تلك الأماكن القديمة بطريقة لا تضر بصحة الإنسان لأن هناك دراسة تظهر أن 7 بالمائة من الذهب. في العالم يمكن العثور عليها في الأجهزة الإلكترونية القديمة.

وبالتالي فمن الممكن الأستفادة بشكل كبير من الأجهزة القديمة التي لم نعد بحاجة لإستخدامها مرة اخرى، فبتلك الطرق التي تم ذكرها او المعلومات السالف ذكرها يمكنك ان تستفاد منها علميا وماديا ايضاً.