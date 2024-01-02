استعملها في الحلال فقط.. 3 حركات خبيثه تحبها المرأة بجنون وتعشق من يفعلها.. هتبقى خاتم صباعك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -يرغب الكثير من الرجال بالفوز بقلب المرأة، ويسعوا الى بذل الكثير من المجهود لجذب انتباه المرأة له، فقد ينجح البعض في ذلك ويفشل البعض الآخر ويتم ذلك اثناء اللقاء فى العمل أو الشارع أو النادي أو أي مكان، ولكن يوجد بعض الحركات يقوم بها الرجل حتى يجذب إليه الانتباه وينجح في القرب منها ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على هذه الحركات التى تنجح فى جذب المرأة.

بعض الأشياء التي تحبها المرأه

عبر عن مشاعرك للمرأة ، وضح أنك معجب بها ، ولكن في نفس الوقت أخبرها أنك لست مستعدًا لبدء أو الدخول في علاقة ، لذلك تربكها وتفاجئها بالتناقضات في كلامك ، قل أنت تحبها ، وفي نفس الوقت لا تكون قادرًا على الدخول في علاقة أو ارتباط بها، عندما يكون فكر المرأة الأول هو بلا شك أنك تريد الاستمتاع معها، واللعب بمشاعرها ، من أجل تحقيق هدفك المحدد.

بعض الحركات الأخري التي تحبها المرأه

يعبر الرجل عن مدى إعجابه بالمرأة ويظهر مشاعره لها ولكن دون أن يوضح إقامة علاقة معها هذا ما يجعل المرأة في حيرة من أمرها هلى هذا الرجل جاد في أم يريد التسلية.، يقوم الرجل بالحديث مع المرأة التي يرغبها ويقول لها أنه رجل محافظ لا يقيم علاقة مع أي أمرأة خارج نطاق الزواج وهذا الامر يجعلها تفكر أكثر في أنه رجل معقد.