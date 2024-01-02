متفكرش تدخلها بيتك .. اوعى تأكلها تاني حتى لو هتموت من الجوع!!.. 6 أنواع من السمك لا تشتريها.. احذر هتموتك بالبطىء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الأسماك من المأكولات البحرية الغنية بالعناصر الغذائية خاصة الفوسفور والكالسيوم ويوجد العديد من الأسماك المختلفة منها النافع ومنها الضار لذلك تحذر وزارة الصحة ووزارة الزراعة في بيان شديد اللهجة المواطنين من عدم الاقتراب من 6 أسماك لانها سامة وتؤدي إلى أمراض وأضرار جسيمة تؤدي إلى الوفاة، وسوف نوضح هذه الأنواع لربة للحذر من شراءها في هذا المقال.

انواع السمك الضارة على الإنسان يوجد ست انواع من السمك التي تؤدي الى موت الانسان بالبطئ نذكرها فيما يلي: سمكة العقرب: وهي توجد في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبها أشواك سامة تؤدي إلى التهاب شديد.

سمكة الأرنب: توجد في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبها سم قوي جدا يسبب ضيق في التنفس وشلل عضلي يؤدي إلى الوفاة.

سمكة دجاجة البحر: توجد في جميع انحاء العالم وبها سم قاتل يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

سمكة القط: توجد في كل انحاء العالم وبها سم قوي يؤدي إلى القيء والغثيان.

سمكة البقرة: توجد في جميع انحاء العالم وبها سم قوي يسبب صعوبة في التنفس وشللا عضليا.

سمكة البلامة: توجد في كافة انحاء العالم وبها سم يسبب اضطراب في الجهاز العصبي. اعراض تسمم الإنسان من هذه الأسماك تظهر عدة أعراض مختلفة تدل على تسمم الإنسان بسبب هذه الأسماك التي تم ذكرها لكن تكون بشكل عام مثل هذه: صعوبة في التنفس

الما شديدا.

قئ وغثيان شديد.

ضعف واضطراب في العضلات.

فقدان الوعي.

عدم انتظام ضربات القلب.

حدوث تشنجات لا يمكن السيطرة عليها.