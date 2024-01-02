"يارتني عرفت من زمان".. علقي الموز في البيت واكتشفي سر خطير أخفته عنكي السيدات

السبب الحقيقي وراء نضج الموز بسرعة

سبب سرعة نضج الموز يعود إلى إفرازه للإيثيلين بعد قطعه من الشجرة، مما يعزز عملية نضجه بسرعة وعند تعرضه لدرجة حرارة الغرفة، يتحول لونه إلى البني، لذا يُفضل وضعه بعيدًا عن منتجات أخرى.

كيفية الحفاظ على الموز لفترة طويلة؟

للحفاظ على طول فترة صلاحية الموز في المنزل دون الحاجة لوضعه في الثلاجة، يُفضل وضعه على شماعة بعيدًا عن أي فواكه أخرى، لتجنب تفاعل غاز الإيثيلين وتسريع عملية نضجه ويمكن أيضًا حماية الموز من التأثيرات الخارجية بتغطية ساقه بكيس بلاستيك قبل تعليقه، مما يمنع انتشار غاز الإيثيلين ويحافظ على جودته لفترة أطول.

فوائد الموز للجسم

الموز يحمل فوائد صحية عديدة اهمها انه يحتوي على فيتامينات A وC وB6، وكذلك معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، التي تلعب دوراً هاما في دعم وظائف الجسم ونسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع مشاكل الجهاز الهضمي و سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية لتوفير طاقة فورية، كما يحتوي على الترايبتوفان، وهو مكون يساعد في إنتاج السيروتونين الذي يرتبط بتحسين المزاج، لذا يجب تضمين الموز كجزء من نظام غذائي متوازن للاستفادة من فوائده الصحية.