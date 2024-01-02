طريقة سحرية.. لو غسالتك مش بتنضف الهدوم رشه واحدة فقط جوة الغسالة وشوفي النتيجة بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تنظيف الغسالات من أهم الأمور الهامة التي من الممكن أن يغفل عنها عدد كبير من السيدات، وذلك لأن عدم تنظيف الغسالة من الداخل يؤثر على أدائها وعلى رائحتها، حيث من الممكن أن تنبعث منها روائح كريهة تتسبب في جعل الملابس رائحتها كريهة، كما أن ترك الغسالة غير نظيفة من الداخل يقلل من كفاءة عملها وقد يتسبب هذا في عدم تنظيف الملابس بجودة كافية لذلك خلال هذه السطور سنعرض طريقة لتنظيف الغسالة بكفاءة عالية.
تنظيف الغسالة بالخل وصودا الخبز
تعتبر طريقة تنظيف الغسالة باستخدام الخل وصودا الخبز من أفضل الطرق الطبيعية والآمنة، وتأتي خطوات هذه الطريقة على النحو التالي:
- خلط كوب من الخل مع صودا الخبز ورجهم جيدًا.
- يتم وضع الخليط داخل حوض الغسيل.
- ثم يتم تشغيل الغسالة على دورة غسيل فارغة مع درجة حرارة عالية حتى يتم التخلص من أي عفن أو كمكمة.
- يتم تشغيل أطول دورة شطف للغسالة حتى يتم إزالة جميع الأوساخ وبقايا المسحوق.
- استخدام قطعة قماش نظيفة من القطن ووضعها داخل الماء والصابون ثم يتم البدء في تنظيف الغسالة ومسحها من الداخل.
- ثم يتم تنظيف الإطارات المطاطية التي توجد في الغسالة للتخلص من الترسبات والروائح الكريهة.
- يتم تنظيف أدراج الغسالة بالماء مع استخدام قطعة قماش نظيفة.
- ثم تنظيف فلاتر الغسالة جيدًا وإزالة الوبر والأوساخ العالقة.
- ترك باب الغسالة مفتوح بعد التنظيف حتى يدخل الهواء ويجففها بشكل كامل.
- كما يفضل مسح أسطوانات الغسالة بشكل مستمر والقطع المطاطية من أجل تفادي تراكم الأوساخ.