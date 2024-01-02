طريقة سحرية.. لو غسالتك مش بتنضف الهدوم رشه واحدة فقط جوة الغسالة وشوفي النتيجة بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تنظيف الغسالات من أهم الأمور الهامة التي من الممكن أن يغفل عنها عدد كبير من السيدات، وذلك لأن عدم تنظيف الغسالة من الداخل يؤثر على أدائها وعلى رائحتها، حيث من الممكن أن تنبعث منها روائح كريهة تتسبب في جعل الملابس رائحتها كريهة، كما أن ترك الغسالة غير نظيفة من الداخل يقلل من كفاءة عملها وقد يتسبب هذا في عدم تنظيف الملابس بجودة كافية لذلك خلال هذه السطور سنعرض طريقة لتنظيف الغسالة بكفاءة عالية.

تنظيف الغسالة بالخل وصودا الخبز

تعتبر طريقة تنظيف الغسالة باستخدام الخل وصودا الخبز من أفضل الطرق الطبيعية والآمنة، وتأتي خطوات هذه الطريقة على النحو التالي: