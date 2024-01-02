ازاى عايشين كل ده وما نعرفش!!..تعرف على السر الحقيقى وراء وجود فتحة صغيرة فى حوض الحمام

ما هي فائدة فتحة حوض الحمام

توجد فتحة حوض الحمام أسفل قليلا من الحنفية، ولا يوجد حوض في اي منزل بدون هذه الفتحة والتي بدورها تساعد على حماية جميع أفراد الأسرة من الأخطار وأهم ما يميزها هو التالي:

تساعد الفتحة على تدفق الماء ليس من المضخة ولكن من خلال الصرف.

بالإضافة إلي أنها تقوم بتسريب الماء قبل أن يملأ المرحاض.

إذا كانت هذه الفتحة غير موجودة سيكون هناك الكثير من المقاومة من الهواء الذي يحاول الهروب من الصرف والذي يساعد على استنزاف الماء من الحوض ببطء شديد.

إذا أصبحت تعاني من مشكلة في السباكة او تم امتلاء الحوض عن طريق الخطأ فإن هذه الفتحة سوف تساعدك في منع تدفق الماء الزائد ومنع حدوث أي فيضانات.

تساهم في تهوية الحوض بشكل كبير ولذلك يجب عليك أن تقوم بتنظيفها بشكل جيد حتى لا تتراكم الأوساخ به.

أسباب عدم وجود فتحة في حوض المطبخ

أثناء بناء شكل حوض المطبخ لا يتم عمل فتحة فيه وذلك لأن هذه الفتحة سوف تكون بيئة خصبة لنمو الفطريات والبكتريا وهو الأمر الذي يجعله ينتقل للإنسان مما يسبب تلوث بيئي وصحي على الإنسان.