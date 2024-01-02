“ كارثة تفعلها السيدات" .. تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان .. اعرفى الطريقه الصح لتخزين الخبز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن الاستغناء عن الخبز في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في الدول العربية، لذلك تقوم ربات البيوت بتخزين العديد من الأشياء التي تحتاجها لتقديم الوجبات، كما تقوم بتخزين الخبز أيضا وذلك من أجل توفير الوقت اللازم لشرائه أو حفاظا عليه من التلف سريعاً، ولكن هناك العديد من ربات البيوت التي لا تعلم عن الأضرار التي تنتج عن تخزين الخبز في الفريزر لمدة طويلة على صحة الجسم.
تجميد الخبز والأطعمة في الفريزر
يساعد تجميد الأطعمة بشكل عام على توفير الوقت والجهد على ربات البيوت، ولكن هناك بعض الأطعمة مثل الخبز قد يلحق ضررا كبيرا على الجسم في حالة استخدامه بعد تجميد لفترة طويلة مثل حدوث ألم في المعدة وغثيان وقئ، كما يمكن حدوث نزلات معوية في بعض الأحيان، كذلك يساعد على نمو الخلايا الضارة بالجسم مثل الخلايا السرطانية.
طريقة صحيحة لتجميد الخبز في الفريزر
توجد طريقة صحيحة تساعدك على تخزين الخبز دون حدوث ضرراً منها:
- أنه يمكن وضع الخبز في علب بلاستيك ووضعة في الفريزر.
- لا يجب وضع الخبز في أكياس ووضعه في الفريزر، حيث يتفاعل الخبز من البلاستيك أثناء التجميد ويسبب ضرراً على الصحة.
- يتم حفظ الخبز لمدة 72 ساعة فقط ولا يفضل تناوله بعد ذلك، وفي حالة استخدامه يتم تركه حتي يتم التخلص من التجميد، ويصبح في درجة حرارة الغرفة.