دلعى جوزك وفرفشيه!.. لو عندك "كريم بانثينول " تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه.. نتائج ولا في الخيال

كريم بانثينول

يعتبر كريم بانثينول من الكريمات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد المرطبة والفيتامينات الهامة للبشرة والتي تساهم بشكل فعال في توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات وتوحيد لون البشرة في وقت وجيز من استخدامها، كما أنها لاتسبب أي أضرار أو آثار جانبية عند استخدامها لفترة طويلة.

طريقة استخدام بانثينول لنِتائج مضاعفة

يمكن المداومة علي استخدام بانثينول بشكل يومي، لكن للحصول علي نتيجة سريعا لابد من دمجه مع المكونات التالية:

ملعقة نشا ذرة .

ملعقة عسل ابيض.

ملعقة ماء زهر.

يتم مزج الخليط مع إضافة ملعقة كبيرة من كريم البانثينول والتقليب المستمر للحصول على ماسك كريمي، ويتم وضع الماسك علي الوجة بعد تفتيح المسام بواسطة المنظفات أو غسل الوجة بالماء الفاتر، يترك لمدة زمنية تصل إلى نصف ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر، ويكرر استخدام الماسك علي مدار الأسبوع مرتين أو ثلاثة.