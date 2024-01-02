خراب بيوت مستعجل.. احذر ظهور تلك العلامات على هاتفك.. تؤدي إلى اختراق الواتساب الخاص بك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر الكثير من الكلام و التساؤلات في مصر حول الرسائل التي يتم ارسالها على التطبيقات ومن بينها هو تطبيق واتساب الذي يجرى العديد من عمليات الاحتيال و القرصنة يدعي البعض انها مرسلة من اسرائيل وانها تحاول جمع المعلومات وجميع البيانات الخاصة بالمواطنين عن طريق ارسال رسالة على واتساب ، و يكون نص الرسالة بعض الكلام من بينه روابط قرصنة عشوائية من خلال الضغط على الرابط يتم قرصنة هاتفك المحمول ومسح جميع البيانات او نقلها وسرقتها ، ونتيجة لذلك يجب على الجميع توخي الحذر جيدا من عدم التعرض لمثل هذه العمليات .

كيف تتأكد من سرقة البيانات من هاتفك المحمول

هناك بعض الاشارات التي تنبه هاتفك ومن خلالها تعرف ما اذا كان هاتفك يتعرض للاحتيال او السرقة ومثالا على ذلك قد تظهر جملة ” يتم استخدامه من جهاز آخر ” في تطبيق واتساب تشير هذه الجملة على ان واتساب الخاص بك يتم تشغيله من قبل جهاز اخر مجهول وقد يكون جهاز كمبيوتر او غيره ، وهناك علامات اخرى تدل على عملية قرصنة للبيانات :

• حدوث تغيرات في نظام هاتفك بالرغم من عدم فعل ذلك بنفسك .

• تشغيل واتساب بشكل ابطأ من المعتاد في حدث ذلك هو دليل على استخدامه في الخلفية .

• استهلاك كمية كبيرة من البطارية و نفاذها بسرعة .

نصائح عند رؤيتك لعلامات الاختراق

1- حمل النسخة المحدثة من واتساب .

2- قم بتسجيل الخروج من اي جهاز مسجل مسبقا .

3- تفعيل خاصية التحقق من خطوتين لزيادة امان الهاتف.